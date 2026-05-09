Pichichi LaLiga: marcó y presiona a Vinicius; revés a Yamal y la tabla

Así marcha la tabla de goleadores tras el inicio de la jornada 35 de la Liga Española 2025-2026.
18. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano tuvo minutos en el 2-2 ante Real Sociedad, pero se fue sin marcar. Lleva acumulados 10 goles.
17. Alberto Moleiro (Villarreal) -- También registra 10 anotaciones en lo que va de la temporada y este domingo puede aumentar si marca ante el Mallorca por la jornada 35.
16. Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) -- El jugador español tampoco se ha quedado atrás y también cuenta con 10 goles en lo que va de la temporada. Su equipo juega este lunes ante el Girona.
15. André Silva (Elche) -- El portugués jugó este sábado ante el Alavés, pero no pudo marcar en esta jornada 25. Se queda con 10 anotaciones.
14. Raphinha (FC Barcelona) -- El capitán brasileño ha estado lesionado y este domingo buscará tener minutos en el Clásico ante Real Madrid. Registra 11 tantos en la temporada.
13. Lucas Boyé (Alavés) -- Ha sido uno de los referentes en el ataque de su equipo, pero también ha estado ausente por lesión. Lleva 11 tantos en su cuenta.
12. Mikautadze (Villarreal) -- Es uno de los goleadores en su equipo y se encuentra en la lista de la tabla de goleadores con sus 11 dianas.
11. Tony Martínez (Alavés) -- Marcó este fin de semana en el empate 1-1 ante el Elche y aumenta su cuenta. Ahora registra 12 tantos en la Liga Española.
10. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego tuvo minutos en esta fecha 35 ante el Celta de Vigo, pero no marcó. El delantero se queda con sus 12 goles.
9. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco se ha quedado atrás en esta temporada. Baja en la tabla de goleadores y se mantiene con sus 13 anotaciones; puede aumentar este domingo ante Real Madrid.
8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El delantero anotó este sábado ante el Atlético de Madrid y le dio el triunfo a su equipo. Escala en la tabla de goleadores de la Liga Española tras alcanzar sus 14 goles.
7. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español sigue en racha y este sábado no perdonó para darle el 2-2 a su equipo ante Betis. Ahora registra 15 goles y mete presión en la tabla.
6. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño también cuenta con 15 goles y es presionado previo al Clásico. Real Madrid visita este domingo al Barcelona.
5. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español no se queda atrás con sus 15 anotaciones. También puede aumentar su cuenta si marca este domingo ante Real Madrid.
4. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil se lesionó y se perderá lo que resta de la temporada. Antes dejó 16 anotaciones en la Liga Española.
3. Ante Budimir (Osasuna) --El jugador croata anotó en la derrota ante el Levante (3-2) y se bajó al juvenil del Barcelona. Ahora escala en el podio con sus 17 goles en la temporada.
2. Muriqi (Mallorca) -- Su equipo sigue peleando por el no descenso, pero su goleador se mantiene en la pelea. Lleva 21 anotaciones y este domingo se enfrentan al Villarreal por la jornada 35.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- Pese a que el delantero francés ha estado fuera por lesión, sigue comandando en la pelea por el 'Pichichi'. Se mantiene en el primer lugar con 24 goles y puede regresar a la actividad este domingo ante el Barcelona.