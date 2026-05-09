Bajas y sorpresa: El 11 del Real Madrid para bajarse al Barcelona en el Clásico

Barcelona recibe este domingo a Real Madrid en un clásico cargado de tensión. Aunque el conjunto merengue llega envuelto en dudas y cuestionamientos, intentará arruinar la celebración azulgrana en el Camp Nou. Una victoria culé significaría asegurar el bicampeonato de LaLiga, un objetivo que su eterno rival quiere impedir a toda costa.
Thibaut Courtois – Luego de permanecer más de un mes y medio alejado de las canchas por problemas físicos, el arquero belga dejó atrás sus molestias y reaparece como una de las grandes novedades del cuadro madridista para el choque frente al Barcelona.
Trent Alexander-Arnold – El lateral inglés se consolidó plenamente en el sector derecho y, ante la ausencia de Dani Carvajal por lesión, todo apunta a que será titular en el decisivo duelo ante los blaugranas.
Antonio Rudiger - Ha sido uno de los señalados por la crisis que vive el equipo blanco y su contrato expira el próximo 30 de junio. Podría disputar su último Clásico español en caso de no conseguir la renovación.
Dean Huijsen - El central de 21 años ha disputado 26 partidos esta temporada en LaLiga y cuenta con dos goles y dos asistencias.
Fran García - Será el encargado de jugar por el lateral izquierdo y disputará apenas su partido 12 en el torneo. Tiene un gol y una asistencia este curso con el Real Madrid.
Tchoaméni - Pese a su escándalo con Fede Valverde, el contención francés está disponible para disputar el Clásico y solo fue multado económicamente.
Thiago Pitarch - Fede Valverde salió afectado tras su pelea con Tchouméni y es una de las sensibles bajas del club, por lo que el elegido sería el canterano de 18 años que ya suma siete encuentros con el primer equipo.
Jude Bellingham - El volante inglés trata de volver a su máximo nivel y ya tiene experiencia de sobra en esta clase de partidos ante el Barcelona. Le ha marcado cuatro veces en ocho enfrentamientos oficiales.
Brahim Díaz - En la línea de ataque estaría por la derecha el '21' marroquí, que todavía no ha podido anotar en LaLiga tras 26 apariciones, aunque lleva siete asistencias.
Vinicius - Siete goles en 18 enfrentamientos lleva el brasileño frente al Barcelona. Es una de las principales armas del Real Madrid, aunque podría estar viviendo su última temporada de blanco porque continúa sin renovar y su contrato termina en 2027.
Kylian Mbappé - Otra figura recupera Arbeloa para el Clásico. El delantero francés se mantiene como el máximo goleador de LaLiga con 24 tantos y se reporta listo. Ha estado de baja por varios días por una lesión en la pierna izquierda, pero ya tiene el alta médica y entrenó con normalidad.
"Los jugadores han reconocido su error, se han arrepentido, han asumido las consecuencias y han pedido perdón a la afición, al club y al vestuario. Con eso me sirve. Lo que no haré es quemarlos en una hoguera pública. Mi única preocupación ahora es preparar ese importante partido en el Camp Nou", declaró Arbeloa en la conferencia previa al Clásico.
Sin jugadores como Valverde, Rodrygo, Militao, Mendy, Arda Güler y Carvajal por lesión, y Dani Ceballos por decisión técnica, el Madrid tiene pocas opciones en el banquillo. El argentino Franco Mastantuono esperará su oportunidad de jugar por primera vez en territorio azulgrana.
Eduardo Camavinga, duramente cuestionado tras la eliminación en Champions League por su expulsión, también podría estar entre los suplentes esperando su turno.
Y si Mbappé presenta problemas, el canterano Gonzalo García podría tomar su lugar ingresando desde las butacas.