Bajas y sorpresa: El 11 del Real Madrid para bajarse al Barcelona en el Clásico

"Los jugadores han reconocido su error, se han arrepentido, han asumido las consecuencias y han pedido perdón a la afición, al club y al vestuario. Con eso me sirve. Lo que no haré es quemarlos en una hoguera pública. Mi única preocupación ahora es preparar ese importante partido en el Camp Nou", declaró Arbeloa en la conferencia previa al Clásico.