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Irán avisa a FIFA: las increíbles exigencias para jugar el Mundial; Trump ya lo sabe

Irán ha presentado una lista de exigencias antes del Mundial 2026: Trump y la FIFA ya lo saben.

Irán avisa a FIFA: las increíbles exigencias para jugar el Mundial; Trump ya lo sabe
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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las selecciones ya se alistan para el debut en la máxima competencia. Sin embargo, uno de los temas a tratar es la participación de Irán.
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Cabe recordar que tras el conflicto con Estados Unidos, los iraníes han puesto en duda su participación en la justa mundialista.
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La selección asiática quedó encasillada en el grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, partidos que disputaría en tierras estadounidenses.
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Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra, después de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.
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Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, que jugarán sus partidos de la fase de grupos en Santa Clara (California) y Seattle (Washington).
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Sin embargo, afirmó que no se permitirá el acceso al país de personal técnico de la federación de ese país que, según Washington, tiene lazos con la Guardia Revolucionaria.
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Ante esto, se reveló que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, iban a discutir su postura y presentaron una serie de exigencias para jugar el Mundial 2026.
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Ahora, Irán confirma que su selección estará en el Mundial 2026, eso sí, si los países anfitriones cumplen con sus exigencias.
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"Definitivamente participaremos en el Mundial 2026, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones", expuso la Federación en su sitio.
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Y agregan: "Participaremos en el torneo, pero sin ningún retroceso respecto a nuestras creencias, cultura y convicciones".
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Entre las exigencias, la federación pide visas garantizadas para todos los jugadores y cuerpo técnico, incluyendo los que hicieron Servicio Militar en la Guardia Revolucionaria.
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Asimismo, exigen respeto a todo el personal de la selección durante su estadía en Estados Unidos y a la Bandera oficial de la República Islámica.
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Además, la federación resalta en su lista que el himno tiene que ser entonado correctamente en cada partido.
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También, exigen máxima seguridad en los puntos donde estarán, como aeropuertos, hoteles y carreteras.
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Irán también plantea que durante su participación, los periodistas solo consulten por temas futbolísticos.
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Desde la Federación también detallan la prohibición de críticas políticas al equipo e insultos a militares iraníes.
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En la misma línea, resalta que sólo haya banderas oficiales reconocidas en los estadios y el reconocimiento oficial de los símbolos de la República Islámica.
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“Ninguna potencia externa puede privar a Irán de su participación en una copa para la que se ha clasificado con mérito”, expresaron.
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Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrada en el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

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