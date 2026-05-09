Real Madrid rompe el mercado: Florentino cierra el fichaje de la década y tiembla Barcelona

Real Madrid atraviesa una de las temporadas más oscuras y decepcionantes de los últimos años. Pese a eso, su presidente Florentino Pérez llegó a un acuerdo con el fichaje que hace soñar al madridismo y temblar al FC Barcelona.
El Real Madrid no solo quedó fuera de la pelea por los títulos más importantes de Europa y España, sino que además vivió una crisis interna que terminó explotando en el peor momento posible.
La eliminación temprana en Champions League, la pérdida de LaLiga ante el eterno rival y los constantes conflictos dentro del vestuario dejaron a la institución en una situación límite.
La directiva encabezada por Florentino Pérez entendió rápidamente que el proyecto deportivo había perdido el rumbo. La destitución de Xabi Alonso a mitad de temporada fue la primera gran señal de que algo estaba roto dentro del equipo.
Los malos resultados, la falta de liderazgo y las tensiones entre varias figuras del plantel terminaron por condenar al técnico español Xabi Alonso, que nunca logró encontrar estabilidad ni autoridad sobre un vestuario lleno de estrellas y egos.
La gota que colmó el vaso de esta temporada fue la pelea entre Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde.
Con este panorama caótico, Florentino Pérez decidió tomar personalmente la elección del nuevo entrenador. La decisión solo sería consensuada con José Ángel Sánchez, hombre de máxima confianza del presidente y pieza clave en todas las operaciones importantes del club.
Debido a la urgencia del momento, nombres como Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y Lionel Scaloni quedaron descartados rápidamente, principalmente porque sus situaciones contractuales impedían una llegada inmediata antes de la Copa del Mundo 2026.
Además, aunque el nombre de Jürgen Klopp siempre apareció sobre la mesa, la relación con Florentino nunca terminó de ser cercana y el alemán no era visto como una opción viable para apagar el incendio que existe actualmente en el vestuario blanco.
Por eso, Florentino fue directamente por el hombre que considera ideal para reconstruir al equipo en medio de la crisis: José Mourinho
Lo que hace algunos meses parecía una posibilidad imposible, terminó convirtiéndose en una negociación real y concreta.
Tras varias conversaciones privadas y negociaciones discretas, el técnico portugués alcanzó un acuerdo verbal con el Real Madrid para regresar al Santiago Bernabéu.
Mourinho aceptó firmar un contrato hasta junio de 2028 y el club español estaría dispuesto a pagar los 3 millones de euros correspondientes a su cláusula de salida.
Aunque su actual club pretendía retenerlo, la llamada de Florentino Pérez cambió completamente el panorama y terminó inclinando la balanza a favor del regreso del portugués.
Uno de los puntos más importantes en toda esta operación es que Mourinho ya fue informado de todos los conflictos internos que existen dentro del vestuario madridista. A pesar de eso, no dudó en aceptar el desafío.
En la directiva del Real Madrid creen que el portugués es uno de los pocos entrenadores en el mundo con la personalidad suficiente para controlar un camerino lleno de estrellas y devolverle competitividad al equipo.
El plan del Real Madrid es anunciar oficialmente el regreso de Mourinho una vez finalicen las competencias correspondientes y presentarlo antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.
La idea es que tome el control total del proyecto deportivo de inmediato, participando directamente en las decisiones sobre salidas, fichajes y la reconstrucción del plantel.
Mourinho siempre sintió que tenía una cuenta pendiente con el Real Madrid. En su primera etapa debió competir contra uno de los mejores equipos de la historia: el FC Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. A pesar de ello, consiguió transformar al Madrid en un equipo ferozmente competitivo, agresivo y dominante en Europa.
Ahora, en medio de una crisis histórica, Florentino Pérez vuelve a apostar por el entrenador que alguna vez cambió la mentalidad del club. El regreso de Mourinho no solo representa una revolución deportiva, sino también un intento desesperado por recuperar el orden, la disciplina y la identidad perdida dentro del Real Madrid.