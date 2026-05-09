Dan de alta al doctor Sergio Bendaña; las primeras imágenes del hijo de "Tuky"

Luego de días de incertidumbre y cadenas de oración que unieron al gremio médico y a la sociedad sampedrana, el reconocido médico Sergio Bendaña ha sido dado de alta. El galeno, hijo del exministro de Salud y reconocido médico Arturo "Tuky" Bendaña, logró superar una delicada crisis de salud que lo mantuvo bajo estricta vigilancia médica.
El doctor Sergio Bendaña fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la clínica Bendaña en San Pedro Sula tras sufrir una caída mientras practicaba motocross el 26 de abril de 2026.
Sergio es el mayor de los tres hijos del doctor y político hondureño Arturo Bendaña y su esposa Miriam Cardona.
Bendaña Cardona se graduó como doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1999. Sacó una especialidad de Ginecología y Obstetricia en la UNAH en 2002.
Sergio Bendaña está casado con Yanira Fernández con quien tiene tres hijos.
Yani, como de cariño le dicen a su esposa, ha sido quien ha estado al pendiente de sus salud y quien ha revelado datos de su mejoría.
Sin embargo, su padre Tuky Bendaña ha publicado este sábado fotos de su amado hijo tras ser dado de alta.
"Gracias Dios por tu infinita misericordia Sergio recuperándose bastante bien. Agradecido con los amigos que han orado por su salud", escribió Tuky.
"Gracias al cuerpo médico que lo atendió. Gracias al personal de enfermería y auxiliar de nuestro querido Hospital Bendaña", agradeció con esta otra foto.
Previamente, la esposa había mostrado su fe y dicho que las oraciones de todos ayudaron para que Sergio no quedara postrado en cama.