Dan de alta al doctor Sergio Bendaña; las primeras imágenes del hijo de "Tuky"

Luego de días de incertidumbre y cadenas de oración que unieron al gremio médico y a la sociedad sampedrana, el reconocido médico Sergio Bendaña ha sido dado de alta. El galeno, hijo del exministro de Salud y reconocido médico Arturo "Tuky" Bendaña, logró superar una delicada crisis de salud que lo mantuvo bajo estricta vigilancia médica.