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Decenas de colonias estarán sin energía esta semana en San Pedro Sula

Más de 40 colonias de San Pedro Sula estarán sin energía eléctrica esta semana debido a las interrupciones programadas por la Enee

Decenas de colonias estarán sin energía esta semana en San Pedro Sula
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció interrupciones programadas del servicio que impactarán a más de 40 colonias y residenciales de San Pedro Sula esta semana.

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De acuerdo con la estatal eléctrica, estas acciones se deben a labores de mantenimiento en varios circuitos, control de vegetación y sustitución de aislamiento dañado.

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El primer corte está previsto para este martes 5 de mayo, en horario de 8:45 am a 2:45 pm, en los circuitos L208 y L288 de la subestación Bermejo.

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Esto dejará sin electricidad a la residencial Guadalupe, el barrio Las Flores, Las Acacias, Guamilito, la colonia Sitra-Alus y el centro comercial Santa Mónica.

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Las suspensiones continuarán el jueves 7 de mayo, en el mismo horario, debido a trabajos en el circuito L283. El corte impactará en colonias como Los Laureles, San José del Pedregal, El Pedregal, Altos del Pedregal, residencial Valle Azul, Palma Real y Unah-Cortés.

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Mientras que el sábado 9 de mayo, la jornada de interrupciones será más extensa, de 8:00 am hasta las 4:00 pm, debido a trabajos de mantenimiento en la subestación La Puerta.

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Esta suspensión afectará a un amplio número de colonias y comunidades de San Pedro Sula, entre ellas las colonias La Puerta I y II, aldea La Cumbre y Chamelecón.

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También a las colonias Villas San Juan, Sabillón Cruz, Fe y Esperanza, Los Zorzales, San José y San Jorge, así como las colonias Morales I, II, III y IV.

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El corte de energía afectará a su vez a zonas como la colonia Palmira, Padilla, la aldea Chotepe, San Juan, Promuca, la colonia Terencio Sierra, Los Ángeles, La Bolsa y Luz de Esperanza.

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Así como a la colonia 14 de Julio, La Montañita, Brisas de Canadá, Lempira I y La Ceibita.

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La Enee recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante los horarios establecidos.

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Especialmente en actividades comerciales, académicas y del hogar que dependan del suministro eléctrico.

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