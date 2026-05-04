Increíble: Así quedó la cancha del Estadio Morazán tras concierto en SPS

El pasado fin de semana se llevó a cabo un concierto en San Pedro Sula y así quedó el estado del estadio Morazán tras el evento.
Se han visto notorios daños en el césped del recinto sampedrano, por lo que ha generado preocupación en el ámbito deportivo.
El concierto de Eddie Herrera por el Día de las Madres se realizó en el estadio Morazán y tras el evento, la cancha quedó muy afectada, con varios “pelones” visibles en distintas zonas del terreno.
Una gran mancha se observa en el césped, evidenciando el impacto de la actividad extradeportiva.
Además, las tarimas aún no han sido desmontadas, lo que agrava la situación del campo.
El fin de semana está programado el clásico entre Real España y Olimpia por las triangulares del Clausura 2026.
Sin embargo, el Morazán, casa de la “Máquina”, difícilmente estaría en las mejores condiciones para este importante duelo.
Durante el evento, miles de personas ingresaron al césped, muchos sentados y otros de pie.
La grama híbrida del Estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, instalada recientemente con una inversión millonaria, enfrenta un severo deterioro y críticas actuales debido a la realización de conciertos.
A pesar de los esfuerzos de recuperación, el terreno muestra daños notables, especialmente tras eventos masivos, comprometiendo su calidad después de una millonaria renovación durante el gobierno anterior
El terreno de juego ya mostraba desgaste en jornadas anteriores de la Liga Nacional.La inversión superior a los 40 millones de lempiras en la grama contrasta con su deterioro actual.
Aunque se han realizado trabajos de mantenimiento y mejoras tras un periodo de amarillamiento por tratamientos químicos, la cancha híbrida sufrió daños significativos por el montaje de tarimas y lona para dicho evento.
Una gran mancha se observa sobre el césped, evidenciando el impacto de la actividad que se realizó el sábado. Sin mencionar que las tarimas todavía no han sido desmontadas, lo que agrava la situación de la misma.
El alcalde aseguró que a sus adversarios políticos "les da roncha ver al pueblo feliz" al cuestionar la realización de eventos gratuitos en el estadio, y prometió que la municipalidad trabajará para restaurar el césped de cara a los próximos partidos.
La enorme tarima instalada dejó daños significativos, especialmente en la zona de la portería norte del estadio. El césped híbrido, considerado en su momento de los mejores del país, luce ahora muy golpeado.