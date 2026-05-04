Mario Moncada ataca al alcalde de SPS por estado del Morazán: "Traerá consecuencias"

Las condiciones de la cancha del Estadio Morazán han causado indignación y uno de los que se ha pronunciado sobre el tema es Mario Moncada, excomisionado de CONDEPOR.
Y es que, en los últimos días el césped del recinto sampedrano ha sido tema de habla, debido al descuido de la misma. La cancha se ve visiblemente dañada y descuidada.
El estadio Morazán fue el segundo recinto que pudo contar con un césped híbrido en Primera División. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras su reestreno, las condiciones han empeorado y la cancha se muestra muy afectada.
El pasado fin de semana se llevó a cabo un concierto gratuito organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula en donde se esperaba a miles de personas y el tema del daño de las condiciones del césped ha desatado nuevamente el enfado de muchos que recuerdan la millonaria inversión que se hizo en el recinto.
Uno de los que ha comentado sobre el tema es Mario Moncada, excomisionado de CONDEPOR, y quien llevó a cabo el proyecto durante su gestión. Moncada reacciona al estado de la cancha y comparte un mensaje a las autoridades.
"El viejo adagio lo dice con claridad: lo que no me cuesta, lo hago 'concierto'", empieza en su comunicado en sus redes sociales.
Y resaltó que "Hace aproximadamente diez meses advertí públicamente el deterioro progresivo de esa cancha".
"No era una suposición ni una crítica por ser oposición del POLLO, era una alerta sobre la falta de conocimiento de los encargados del mantenimiento de una obra que representa historia deportiva y orgullo para la ciudad", comenta.
"Hoy, lamentablemente, el tiempo me da la razón. La segunda cancha híbrida inaugurada durante el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro está totalmente destruida, como se puede ver en las imágenes de esta y otras publicaciones", compartió.
Asimismo, señaló: "Señor alcalde Roberto Contreras, alias “EL POLLO” la indiferencia y la ceguera política tienen consecuencias. No haber cuidado esa cancha le traerá consecuencias políticas, porque deportivas a alguien que no juega ni MAULES, no creo".
"A quien si afecta deportivamente es al Real España, equipo que utiliza este estadio cuando juega como local"
Y finaliza con un mensaje: "Hoy, los amantes del fútbol estamos de luto. No por una derrota en la cancha, sino por el abandono que un MALVADO le dio al “mítico” Estadio Morazán. POLLO el fútbol no se abandona, se respeta y se cuida".
Mario Moncada compartió este extenso mensaje y agregó las diferencias del estado del césped desde su estreno a la actualidad.
La nueva cancha del Morazán fue estrenada en 2024 y se convirtió en la segunda con contar con césped híbrido en Honduras.
Sin embargo, el actual estado del césped del estadio Morazán -- que se notó en malas condiciones desde los partidos de Liga -- ha generado mayor preocupación tras los eventos realizados el pasado fin de semana.