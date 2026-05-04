Met Gala 2026: hora, dónde verla y qué esperar

Asimismo, el evento vuelve a generar debate sobre su evolución como fenómeno cultural, en el que convergen moda, celebridades y discursos sociales. Para el público hondureño, la cita es clara: la alfombra roja inicia a las 4:00 pm, disponible en plataformas como el canal de YouTube y redes sociales de la revista Vogue y el canal de televisión E! Entertainment también ofrecerá cobertura especial "Live From E!: Met Gala 2026", disponible en cable y servicios de streaming como DirecTV, Hulu + Live TV y Peacock, en una jornada que promete captar la atención global.