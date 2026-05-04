Met Gala 2026: hora, dónde verla y qué esperar

La Met Gala 2026 se celebra este lunes en Nueva York, consolidándose como la noche más importante de la moda a nivel mundial y generando expectativa por sus invitados, temática y contexto social.
En Honduras, el público podrá seguir la alfombra roja desde las 4:00 pm (hora local) a través de transmisiones digitales y televisivas.
El evento tiene lugar en el Museo Metropolitano de Arte (Met), con el objetivo de recaudar fondos para el Instituto del Vestido, responsable de preservar y estudiar la historia de la moda.
La temática de este año, Costume Art, explora la relación entre la moda y el cuerpo humano, mientras que el código de vestimenta, “Fashion Is Art” (“La moda es arte”), invita a los asistentes a presentar atuendos con enfoque conceptual y artístico.
Entre los invitados confirmados figuran Beyoncé, quien regresa tras una década de ausencia y además se desempeña como copresidenta, así como Bad Bunny, Rosalía, Zendaya, Kim Kardashian y Nicole Kidman.
También se prevé la asistencia de figuras como Anne Hathaway, Miley Cyrus y representantes de nuevas generaciones como Sabrina Carpenter, Alex Consani y Adut Akech.
Anna Wintour, editora de Vogue, continúa como principal organizadora del evento, mientras que Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Lauren Sánchez participan como presidentes honorarios y patrocinadores.
El regreso de Beyoncé es uno de los momentos más esperados de la noche, tanto por su impacto en la moda como por la posibilidad de marcar tendencia en la alfombra roja.
Sin embargo, la gala no está exenta de polémica. En los días anteriores, se han registrado protestas en Nueva York contra Jeff Bezos, en medio de críticas por acusarlo de ser uno de los principales defensores de ICE. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que deporta a indocumentados en Estados Unidos.
Asimismo, el evento vuelve a generar debate sobre su evolución como fenómeno cultural, en el que convergen moda, celebridades y discursos sociales. Para el público hondureño, la cita es clara: la alfombra roja inicia a las 4:00 pm, disponible en plataformas como el canal de YouTube y redes sociales de la revista Vogue y el canal de televisión E! Entertainment también ofrecerá cobertura especial "Live From E!: Met Gala 2026", disponible en cable y servicios de streaming como DirecTV, Hulu + Live TV y Peacock, en una jornada que promete captar la atención global.