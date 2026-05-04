Horóscopo de hoy, 4 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La acumulación de responsabilidades a partir de ahora puede hacer que te sientas un poco agobiado, sobrepasado por las circunstancias. Ten paciencia, organiza tus tareas y saldrás adelante. Pero, ante todo, que no se te pase por la cabeza arrojar la toalla.​​​​​​​