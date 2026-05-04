Horóscopo de hoy, 4 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Busca ayuda entre las personas a quienes realmente conoces, si tienes un conflicto emocional sin resolver.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La acumulación de responsabilidades a partir de ahora puede hacer que te sientas un poco agobiado, sobrepasado por las circunstancias. Ten paciencia, organiza tus tareas y saldrás adelante. Pero, ante todo, que no se te pase por la cabeza arrojar la toalla.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te conviene ahora mantener la mente abierta y, dentro de tus posibilidades, aprovechar las oportunidades que se te brindan en el trabajo o en los estudios. Aunque creas que no puedes llegar ciertas metas, verás que solo es cuestión de intentarlo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Inicias una buena semana en lo personal porque las cosas van recomponiéndose a medida que tomas decisiones correctas. Te va a llegar una suma extra de dinero que procede de la familia y te ayudará a solucionar un problema económico puntual.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu estado de salud o la falta de forma física podrían hacer que te replantees tu ritmo de vida y te tomes las cosas más calmas, aunque notes en muchas ocasiones que tus ganas de actividad crecen, puedes sufrir algún bajón importante.
LEO (23 julio - 22 agosto). Te habrán regalado los oídos este fin de semana con halagos antiguas parejas que posiblemente busquen reanudar la relación. Te pueden asaltar serias dudas sobre la conveniencia de continuar o no, pero si te decides lo descubrirás rápidamente, porque la gente no cambia tan fácilmente.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El descanso del fin de semana te hará sentir hoy muy activo física y mentalmente, muy preparado para afrontar situaciones de cierta complejidad en el trabajo o en los estudios; eso sí, no gastes pólvora en guerras que no son las tuyas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Quizás estás exigiendo demasiado a una relación en la que ni tú mismo creías en un principio. Aunque el trato y el ánimo sean buenos, te darás cuenta de que hay cosas que no pueden ser.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu pareja sigue reclamando más atención, sobre todo si sales pronto del trabajo. Si los hijos son un problema para vuestra intimidad de unas horas, ráscate el bolsillo y contrata a un canguro. Merecerá la pena.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La disposición de los astros te pone hoy en la situación ideal para solucionar temas familiares, nada que tenga que ver con el trabajo te saldrá como tú quieres, porque en realidad estarás pensado en los tuyos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La entrada de Urano en el signo trae consigo la posibilidad de sufrir traumatismos o accidentes relacionados con momentos de nerviosismo o prisas por cumplir con determinados horarios, sobre todo relacionados con tu trabajo. Mucha precaución.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Comprobarás hoy que es mucho mejor organizarse en el trabajo para evitar tener que correr y acabar casi fuera de plazo las tareas. Es posible que su empresa te obligue a hacer un cursillo, pero a pesar de tus dudas, será interesante.