Baby Rasta y Gringo: su evolución del "maleanteo" a dar cátedras de "skincare"

A sus casi 50 años, Baby Rasta y Gringo parecen haber encontrado el verdadero “elixir de la juventud”... y no, no viene en botella ni se vende en farmacia. Según ellos, el secreto empieza con algo tan simple como reírse de todo, incluso de las rodillas que ya suenan más que sus propios beats. “Si no te ríes, te oxidas”, dicen entre carcajadas, dejando claro que el buen humor es parte fundamental de su rutina.
Baby Rasta y Gringo, formados musicalmente en 1994, son pioneros fundamentales del reguetón underground en Puerto Rico, conocidos como "Los Lobos" y considerados los primeros dúos del género. Con más de 30 años de trayectoria, han evolucionado desde el perreo agresivo hasta un estilo más comercial, manteniendo su vigencia con éxitos como "Me Niegas" y su álbum The Hunting (2023).
En una reciente entrevista con "Juancito" un popular comediante, abogado y creador de contenido venezolano radicado en Miami, los "lobos" dieron a conocer sus secretos para lucir tan jóvenes a los casi 50 años, pese a haber tenido una vida llena de desvelos y excesos por sus giras musicales, conciertos, fiestas y todo lo que implicaba ser reguetoneros famosos.
Primero, el tema del vello facial entra al ring. Gringo asegura que no tener barba o esa famosa “sombrilla” de afeitado les quita años automáticamente. Mientras algunos luchan contra la sombra de las 5 de la tarde, otros simplemente no la tienen. Y claro, mencionan que hay quienes hasta se han hecho láser para desaparecerla por completo, como Daddy Yankee, quien entra en nivel experto desbloqueado.
Luego viene uno de los golpes más duros: el peso. Según ellos, mantenerse “flaquito” no es solo por estética, sino porque los kilos de más vienen con combo... incluyendo unos añitos extra en la cara. Y no perdonan a nadie: hombres y mujeres caen en la misma categoría. Aquí no hay favoritismo, solo realidad cruda con risas incluidas.
Pero la cosa se pone interesante cuando hablan de la comida. "Algunos crecimos con el clásico 'te lo comes todo porque la comida no se bota, a otros les enseñaron a controlar las porciones desde pequeños.”, dijo Gringo, quien, evidentemente sigue siendo más llenito que Baby Rasta. Resultado: unos cargan disciplina... y otros cargan el plato (y las consecuencias). La crianza también juega su papel en esta historia, aseguran.
Ellos advierten que el sol puede ser tu mejor amigo... o tu peor enemigo. El de la mañana, bien; el de mediodía que te deja como camarón, no tanto. Porque mientras eres joven, el colágeno te salva... pero después de los 30, ese “escudo” empieza a desaparecer, afirma Gringo, quien sorprendió al público con todos sus conocimientos en cuidado de la piel.
Aquí entra el personaje estrella: el que le huye al sol como si fuera villano de novela. Sombrero, sombra, protección total. Porque según explican, "la piel tiene memoria... y cuando se siente atacada, se defiende creando manchas. Esas mismas que después hacen que te veas mayor sin haber firmado contrato con el tiempo". Seguidamente, volvieron a poner de ejemplo a Daddy Yankee, quien siempre anda con gorra y manga larga por la misma razón.
Y claro, no podía faltar el cuidado personal. Cremas, bloqueador solar y hasta uno que otro tratamiento forman parte del combo. “Antes era jabón y ya, ahora hay más pasos que una coreografía”, bromean, demostrando que cuidarse también puede ser divertido.
Al final, Baby Rasta y Gringo lo resumen fácil: reír, moverse, cuidarse y no perder la esencia. Porque tal vez no hayan descubierto la fuente de la juventud... pero definitivamente encontraron la fórmula para disfrutar cada etapa con estilo.