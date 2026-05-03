Baby Rasta y Gringo: su evolución del "maleanteo" a dar cátedras de "skincare"

Pero la cosa se pone interesante cuando hablan de la comida. "Algunos crecimos con el clásico 'te lo comes todo porque la comida no se bota, a otros les enseñaron a controlar las porciones desde pequeños.”, dijo Gringo, quien, evidentemente sigue siendo más llenito que Baby Rasta. Resultado: unos cargan disciplina... y otros cargan el plato (y las consecuencias). La crianza también juega su papel en esta historia, aseguran.