Matan a Marquitos, empleado de un reconocido hotel de Juticalpa

Fotos en vida de Marcos Noé Mejía Meza, el joven de 22 años que fue encontrado muerto la mañana de este domingo en el barrio Guancaste de Juticalpa, Olancho.
El cuerpo de Marcos presentaba múltiples impactos de bala y quedó tendido boca abajo en un solar baldío en las cercanías de la residencial Guanacaste.
Un agente policial reguarda la escena del crimen del joven al que sus amigos conocían como Marquitos.
Al momento del hallazgo, la víctima portaba una peluca y vestía jean y camisa azul.
Los amigos y conocidos de Marcos lo describieron como un joven carismático.
"Yo lo conocí en el hotel San Luis de Juticalpa, era un joven muy amable", recordó un cliente.
Una prima de Marcos reveló que su madre se llama Cristela Mejía y su papá Marcos Mejía.
Horas antes de su muerte, Marcos estuvo visitando a unos familiares. "No sabía que era la despedida", dijo su pariente.
Marcos es el segundo miembro de la comunidad LGTB+ que es asesinado en Honduiras en menos de 24 horas.
El sábado, Rony Pavón, fue encontrado colgado de una viga en su vivienda de habitación en la colonia Sor Dionisia. El joven conocido como "Dayana" mostraba signos de golpes.