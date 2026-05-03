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Matan a Marquitos, empleado de un reconocido hotel de Juticalpa

Marcos Noé Mejía Meza es el segundo miembro de la comunidad LGTB+ asesinado en menos de 24 horas en Honduras. "Era un niño muy amable", recordó un cliente

Matan a Marquitos, empleado de un reconocido hotel de Juticalpa
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Fotos en vida de Marcos Noé Mejía Meza, el joven de 22 años que fue encontrado muerto la mañana de este domingo en el barrio Guancaste de Juticalpa, Olancho.
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El cuerpo de Marcos presentaba múltiples impactos de bala y quedó tendido boca abajo en un solar baldío en las cercanías de la residencial Guanacaste.
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Un agente policial reguarda la escena del crimen del joven al que sus amigos conocían como Marquitos.
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Al momento del hallazgo, la víctima portaba una peluca y vestía jean y camisa azul.
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Los amigos y conocidos de Marcos lo describieron como un joven carismático.
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"Yo lo conocí en el hotel San Luis de Juticalpa, era un joven muy amable", recordó un cliente.
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Una prima de Marcos reveló que su madre se llama Cristela Mejía y su papá Marcos Mejía.
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Horas antes de su muerte, Marcos estuvo visitando a unos familiares. "No sabía que era la despedida", dijo su pariente.
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Marcos es el segundo miembro de la comunidad LGTB+ que es asesinado en Honduiras en menos de 24 horas.
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El sábado, Rony Pavón, fue encontrado colgado de una viga en su vivienda de habitación en la colonia Sor Dionisia. El joven conocido como "Dayana" mostraba signos de golpes.
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