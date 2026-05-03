Cuarto fallo para el taxista Geovanny: acusado de asaltar y abusar de pasajeras en SPS

El portavoz del Poder Judicial, Gerber Rivera, informó sobre el avance judicial en contra del taxista Geovany Alberto Agurcia Pan, señalado por múltiples delitos sexuales y otros ilícitos en San Pedro Sula, tras un nuevo fallo de culpabilidad emitido este domingo.
“Ya no es un presunto, de hecho, él ha sido sentenciado en tres juicios, y hoy acumula un cuarto fallo de culpabilidad”, declaró el portavoz Rivera.
El caso comenzó con la captura de Geovanny en enero del 2024 en el barrio Guadalupe, cerca del bulevar del norte de San Pedro Sula, cuando abusaba sexualmente de una mujer. Según el informe policial, fue detenido mientras intimidaba a una menor con un arma de fuego.
Según detalló, en esta ocasión Geovanny Pan fue declarado culpable por cuatro delitos: “uno por agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor, dos por privación injusta de la libertad agravada y otro por robo con intimidación o violencia”.
El portavoz precisó que el imputado “acumula más de ciento veinte años de cárcel, resultado de estos juicios”, y aún enfrenta otros procesos judiciales.
“Tiene pendiente en la sala primera un quinto juicio, donde está acusado por tres delitos, entre ellos delitos sexuales”, indicó. Además, confirmó que existe un sexto juicio en curso en el Juzgado de Letras de lo Penal.
El portavoz Rivera señaló que el acusado, de oficio taxista, es considerado por las autoridades como un agresor reincidente. “Es considerado por la Fiscalía de la Mujer y de la Niñez y Protección de la Adolescencia como un depredador sexual y un violador serial”.
De acuerdo con el vocero, el modus operandi consistía en trasladar a las víctimas a lugares aislados: “él llevaba a las víctimas a lugares baldíos donde procedía a violarlas, y luego, con amenazas de arma de fuego o de cuchillo, las llevaba a cajeros automáticos para retirar su dinero”.
El funcionario agregó que existen múltiples denuncias adicionales: “en el Ministerio Público acumula dieciséis denuncias más por estos mismos tipos de delitos, con otras víctimas y en otras fechas”.
Además, Rivera subrayó la relevancia de la denuncia pública y el rol de los medios de comunicación: “esto indica la importancia del trabajo de los medios, que al informar de estos casos posibilitan que las víctimas puedan identificar a sus agresores y que el Ministerio Público pueda judicializar”.