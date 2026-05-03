Ataque armado en restaurante deja sin vida a joven empresaria en Comayagua

La joven empresaria local Nancy Hernández murió la noche del sábado tras ser víctima de un ataque armado en el municipio de La Libertad, Comayagua, en la zona central de Honduras.
El hecho se registró en un restaurante del sector, donde la víctima se encontraba cuando un individuo ingresó al lugar y abrió fuego. Testigos relataron que las detonaciones generaron pánico entre las personas presentes, quienes intentaron auxiliarla de inmediato.
Gravemente herida, Hernández fue trasladada a una clínica privada; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.
La víctima era reconocida en la zona por su actividad empresarial, pues era propietaria de un negocio de repuestos de autos y de un restaurante. Su muerte ha generado consternación entre familiares y conocidos, quienes han dedicado en redes sociales mensajes de despedida.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen. Hasta el momento no se reportan capturas.
Tras confirmarse el deceso, equipos de la Policía Nacional y Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y el traslado del cuerpo a la morgue en Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia de ley.
Pobladores de ese municipio manifestaron que se registran pocos hechos violentos entre la población, por lo que instaron a autoridades policiales a redoblar la presencia en la región para evitar que hechos como el ocurrido ayer se vuelvan a presentar en la entidad.
Más de 80 mujeres murieron violentamente en Honduras en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa una media alarmante de una mujer asesinada cada 36 horas.