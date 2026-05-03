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Ataque armado en restaurante deja sin vida a joven empresaria en Comayagua

Nancy Hernández era reconocida por su actividad comercial en La Libertad, Comayagua. Un hombre llegó a quitarle la vida a un restaurante

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La joven empresaria local Nancy Hernández murió la noche del sábado tras ser víctima de un ataque armado en el municipio de La Libertad, Comayagua, en la zona central de Honduras.
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El hecho se registró en un restaurante del sector, donde la víctima se encontraba cuando un individuo ingresó al lugar y abrió fuego. Testigos relataron que las detonaciones generaron pánico entre las personas presentes, quienes intentaron auxiliarla de inmediato.
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Gravemente herida, Hernández fue trasladada a una clínica privada; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento pese a los esfuerzos médicos.
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La víctima era reconocida en la zona por su actividad empresarial, pues era propietaria de un negocio de repuestos de autos y de un restaurante. Su muerte ha generado consternación entre familiares y conocidos, quienes han dedicado en redes sociales mensajes de despedida.

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Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen. Hasta el momento no se reportan capturas.
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Tras confirmarse el deceso, equipos de la Policía Nacional y Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico y el traslado del cuerpo a la morgue en Tegucigalpa, donde se le practicará la autopsia de ley.
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Pobladores de ese municipio manifestaron que se registran pocos hechos violentos entre la población, por lo que instaron a autoridades policiales a redoblar la presencia en la región para evitar que hechos como el ocurrido ayer se vuelvan a presentar en la entidad.

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Más de 80 mujeres murieron violentamente en Honduras en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa una media alarmante de una mujer asesinada cada 36 horas.

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