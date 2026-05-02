"¡Ay papito, como lo hallaste!": el desgarrador grito de madre tras muerte de su hijo en accidente

El dolor de una madre estremeció las afueras de la morgue sampedrana la mañana de este sábado al enterarse de la muerte de su hijo en brutal accidente en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Entre sollozos incontenibles, su voz se quebró en una frase que quedó grabada en un video tomado por un reportero de LA PRENSA: “¡Ay papito, cómo lo hallaste!”. El lamento iba dirigido a otro de sus hijos que intentaba sostenerla mientras esperaba la entrega del cuerpo.
La víctima fue identificada como Josep Reyes Ramos, un joven que perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el bulevar Juan Pablo II, en San Pedro Sula, a la altura de donde por años operó la Empacadora Continental.
De acuerdo con los reportes preliminares, el joven se conducía en su motocicleta la noche del viernes cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control del vehículo. La motocicleta se desvió hacia la orilla de la vía y terminó impactando violentamente contra un árbol.
El fuerte estruendo alertó a vecinos y conductores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia. Minutos después, patrullas y ambulancias llegaron al lugar para atender la emergencia.
Al llegar a la escena, los socorristas confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Policía Nacional de Honduras procedieron a acordonar el área para facilitar las diligencias correspondientes y resguardar la escena del accidente.
Las autoridades iniciaron de inmediato el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios que permitan establecer con precisión qué provocó que el joven perdiera el control de la motocicleta. No se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las investigaciones.
Horas más tarde, la noticia llegó hasta la morgue, donde familiares se congregaron en medio del dolor para retirar el cuerpo. Fue en ese momento cuando la madre, devastada por la pérdida, protagonizó la escena que conmovió a quienes se encontraban en el lugar.
El desgarrador llanto de la mujer reflejaba la magnitud de la tragedia. Entre abrazos y palabras de consuelo, su hijo intentaba darle fuerzas en uno de los momentos más difíciles de su vida.
Este nuevo accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los motociclistas en las principales arterias viales de la ciudad, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad y otros factores pueden incidir en la conducción.
El mediodía de este sábado, la familia del infortunado joven fue retirado de la morgue y trasladado al populoso barrio Cabañas para ser velado y el domingo sepultado.
Las autoridades competentes trabajan en las investigaciones para determinar las causas exactas de este fatal percance que hoy deja luto, dolor y una frase de madre que resume la dimensión de la pérdida.