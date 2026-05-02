"Pobre muchacho": Madre lamentó la muerte de jovencito sin saber que era su hijo

Ruth Verónica Reyes Ramos andaba comprando comida cuando vio a su hijo muerto, pero no sospechaba que se trataba de él.
La noche del viernes 1 de mayo, Ruth Verónica Reyes Ramos no andaba ánimos de salir a departir a un restaurante en donde se presentaría una banda local y le pidió a su pareja que en lugar de ir ahí, fueran a comer a un local de la Avenida Juan Pablo Segundo.
Tras salir de comer, pasaron por el lugar en donde yacía el cuerpo de un jovencito que había perdido el control de su moto y se había estrellado contra un árbol, costándole la vida al instante.
"Pobre muchacho", dijo ella y la imagen del joven quedo grababa en su mente.
De forma paralela, uno de sus hijos iba para su casa para llevarla a recibir una de las peores noticias de su vida.
Ruth Verónica nunca sospechó que el joven muerto era su hijo Joseph Reyes, de 21 años.
Cuando recibió la nefasta noticia, se desvaneció y alertó a sus otros seis hijos.
"No me imaginé que era mi hijo", contó la mujer en un relato exclusivo y de primera mano para Diario LA PRENSA.
Josep Reyes Ramos fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula hasta la madrugada de este sábado.
"Una fiscal gordita no me lo quiso entregar, pese a que le pedía que me lo dieran para velarlo", detallaba.
El mediodía de este sábado, la familia del infortunado joven fue retirado de la morgue y trasladado al populoso barrio Cabañas para ser velado y el domingo sepultado.
"Ver a la familia la ha mantenido fuerte", dijo Luis Reyes a Diario La Prensa, poco antes de sacar su cuerpo.
Sin embargo, en el instante en que su féreteo salía de la morgue su impotencia no aguantó más, se colgó del cuerpo de su hijo Luis y comenzó a llorar pidiéndole a Dios las fuerzas para sobrellevar la muerte de su hijo de apenas 21 años.