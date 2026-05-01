Madre e hijo mueren tras ser atropellados en Choloma

La familia de Keydi López y su pequeño hijo Dylan atraviesa un profundo dolor tras su fallecimiento ocurrido la tarde del jueves 30 de abril en el sector de Quebrada Seca, en el municipio de Choloma, Cortés.
El suceso se registró en la tarde en un punto de gran circulación vehicular del municipio, cuando Keydi López y su hijo Dylan, de 4 años, trataban de atravesar la vía.
De acuerdo con la versión de los hechos, Keydi López ya había logrado cruzar la calle junto a Dylan frente a la escuela Fraternidad, cuando el niño habría soltado su mano.
Al notar que Dylan había regresado caminando hacia la vía, Keydi intentó ir tras él para sujetarlo nuevamente, momento en el que un vehículo terminó impactando contra ambos.
Un conductor que transitaba por el lugar se ofreció a trasladarlos al hospital con apoyo de varias personas que se encontraban en la zona, por lo que los cuerpos fueron colocados en la parte trasera del vehículo para su movilización.
Equipos de socorro les brindaron asistencia y los trasladaron a la Cruz Roja; no obstante, el niño perdió la vida antes de llegar al centro asistencial, a consecuencia de la gravedad de las heridas.
Por su parte, Keydi fue trasladada con signos vitales a un hospital de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarla y su posterior traslado de emergencia, horas después se confirmó el fallecimiento de la madre.
El conductor del vehículo implicado se dio a la fuga tras lo ocurrido, por lo que las autoridades policiales continúan con las investigaciones para ubicarlo.
Habitantes de la zona de Quebrada Seca expresaron su consternación por la muerte de la madre y su hijo y solicitaron a las autoridades que se capture cuanto antes al responsable.