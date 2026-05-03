Terremoto en Real Madrid: El club saca a leyenda y el madridismo queda asombrado

Bombazo. Prensa de España revela que uno de las leyendas del Real Madrid no será renovado y como consecuencia se marchará del equipo merengue de cara a la próxima campaña.
El Diario Marca de España ha señalado el jugador que no seguirá en las filas del Real Madrid en una noticia que impacta a todo el madridismo.
De todos es sabido que Arbeloa no seguirá como entrenador del Real Madrid, pero ahora se le añade el hecho de que uno de los jugadores más queridos por el madridismo no seguirá en el conjunto merengue.
El futuro de Dani Carvajal en el Real Madrid empieza a tomar un rumbo cada vez más claro de cara a la próxima temporada. Según informa Marca, el club blanco no le ofrecerá un nuevo contrato al lateral derecho.
Carvajal abandonará la institución en el próximo mercado de verano, poniendo fin a una etapa histórica en el Santiago Bernabéu.
Carvajal, uno de los jugadores más emblemáticos del vestuario merengue en la última década, se despediría como una auténtica leyenda del
A lo largo de su trayectoria, Carvajal ha conquistado un total de 26 títulos, entre ellos 6 Champions League, cifras que lo colocan como uno de los futbolistas más exitosos en la historia del Real Madrid y como uno de los mejores laterales derechos que han vestido la camiseta blanca.
Real Madrid ha tomado la decisión de no ofrecer la renovación de Carvajal, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. Una noticia que, de confirmarse, supondrá el cierre de una de las etapas más longevas y exitosas en la plantilla blanca.
Carvajal, formado en la cantera madridista, ha sido durante años una pieza fundamental en el esquema del equipo, tanto por su rendimiento en el campo como por su carácter competitivo.
Sin embargo, factores como la edad, las lesiones recientes y la planificación deportiva a futuro habrían pesado en la decisión del club.
Con 34 años, el lateral no terminó de convencer a la dirección deportiva de que pudiera volver a ser una pieza confiable para el máximo nivel durante un proyecto que exige exigencia física y rendimiento sostenido.
En las últimas semanas, una fractura en el pie terminó de definir su destino en el tramo restante del calendario doméstico. En la práctica, eso le cerró la puerta a la posibilidad de sumar minutos en los partidos finales de La Liga y, con ello, se apagaron sus opciones de entrar en la convocatoria de España para el próximo Mundial.
El tramo final del contrato ha sido especialmente duro. Carvajal solo acumuló ocho titularidades en La Liga y pasó largos periodos fuera de la dinámica por motivos físicos. Ese desgaste, además, se vio acompañado por tensiones internas que terminaron por acelerar el desenlace.
La marcha de Carvajal marca un cierre amargo para un futbolista que durante años fue un referente en el lateral derecho y que suma seis títulos de la Champions League. Sin embargo, también abre una etapa distinta para el Real Madrid.
Dani Carvajal se despedirá como una leyenda del Real Madrid. Un jugador que lo ha ganado todo, que ha sido clave en los momentos más importantes y que deja una huella imborrable en la historia del club.
Dentro del club existe un profundo respeto por su trayectoria, por lo que no se descarta que se le rinda un homenaje a la altura de su legado, reconociendo su papel en una de las épocas más gloriosas de la institución.