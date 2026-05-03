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Las bellas chicas que adornaron el derbi Marathón-Real España en el Yankel

Las imágenes del gran ambiente en el derbi sampedrano entre Marathón y Real España en el estadio Yankel Rosenthal

Las bellas chicas que adornaron el derbi Marathón-Real España en el Yankel
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Las bellas chicas que cautivaron en el derbi sampedrano entre Marathón y Real España en el estadio Yankel Rosenthal, donde se vivió una fiesta.

 Fotos: Edwin Romero.
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Estas fanáticas del Marathón posaron para el lente de La Prensa.
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La belleza catracha se hizo presente en el estadio.
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Esta bella chica fue captada por el lente de La prensa.
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Estas hermosas chicas robaron muchas miradas en el estadio.
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Esta hermosa modelo fue captada por el lente de La Prensa.

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Un postalita para el recuerdo.
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¡Uff! ¿Así o más bonito? La hermosa edecan se robó muchos suspiros de los hinchas hondureños.
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Nuevamente la belleza sampedrana estuvo a la orden del día en este encuentro deportivo ¡Hermosas!
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Esta hincha hondureña estaba pendiente de todo.
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Esta hermosa hondureña llegó desde temprano al estadio, es una de las impulsadoras más hermosas que nunca se pierde los partidos
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Nuestro lente de La Prensa se percató de esta hermosa modelo.
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Esta hermosa modelo que engalanan la cancha del estadio Yankel Rosenthal.
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