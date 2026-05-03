Las bellas chicas que adornaron el derbi Marathón-Real España en el Yankel

Las bellas chicas que cautivaron en el derbi sampedrano entre Marathón y Real España en el estadio Yankel Rosenthal, donde se vivió una fiesta.
Estas fanáticas del Marathón posaron para el lente de La Prensa.
La belleza catracha se hizo presente en el estadio.
Esta bella chica fue captada por el lente de La prensa.
Estas hermosas chicas robaron muchas miradas en el estadio.
Esta hermosa modelo fue captada por el lente de La Prensa.
Un postalita para el recuerdo.
¡Uff! ¿Así o más bonito? La hermosa edecan se robó muchos suspiros de los hinchas hondureños.
Nuevamente la belleza sampedrana estuvo a la orden del día en este encuentro deportivo ¡Hermosas!
Esta hincha hondureña estaba pendiente de todo.
Esta hermosa hondureña llegó desde temprano al estadio, es una de las impulsadoras más hermosas que nunca se pierde los partidos
Nuestro lente de La Prensa se percató de esta hermosa modelo.
Esta hermosa modelo que engalanan la cancha del estadio Yankel Rosenthal.