Zayn Malik cancela su gira en EUA por su salud: ¿Qué pasa con el cantante?

"A mis fans: Muchas gracias por todo el apoyo y amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum. Y más importante, por su amor, oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado el mundo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien, estaré mejor y más fuerte que antes", expresó Malik, de 33 años, a través del mensaje que compartió en sus redes sociales.