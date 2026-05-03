Zayn Malik cancela su gira en EUA por su salud: ¿Qué pasa con el cantante?

La estrella mundial Zayn anunció una gran gira mundial a principios de este año, con varias paradas en Estados Unidos, incluida San Francisco. Ahora, el popular músico ha cancelado la parte de su gira por Estados Unidos debido a complicaciones de salud.
El cantante fue ingresado recientemente en el hospital, y no ha especificado el motivo de la hospitalización. Zayn compartió en su historia de Instagram que estaba trabajando en su recuperación y agradeció a los fans su apoyo. En la misma historia de Instagram, compartió que algunas de las fechas de la gira se cancelarían debido a su estado de salud.
El concierto de San Francisco estaba programado para el 2 de septiembre de 2026 en el Chase Center. Zayn mantendrá las fechas de la gira en el Reino Unido este mes de mayo, antes de dirigirse a Centroamérica en junio y octubre.
"A mis fans: Muchas gracias por todo el apoyo y amor que me han mostrado en el lanzamiento del álbum. Y más importante, por su amor, oraciones y buenos deseos para mi salud. Lo he sentido y ha significado el mundo para mí. He estado en casa recuperándome y estoy bien, estaré mejor y más fuerte que antes", expresó Malik, de 33 años, a través del mensaje que compartió en sus redes sociales.
"He tenido que revisar mi agenda para los próximos meses y tengo que reducir el número de shows en la gira KONNAKOL. Quiero asegurarme de ver a tantos de ustedes como sea posible. Estoy muy emocionado de hacer estos shows. Espero ver al resto de ustedes alrededor del mundo muy pronto. Gran amor, Z".
El pasado 17 de abril, el mismo día que se lanzó su álbum Konnakol, reveló que estaba recuperándose de un problema de salud, compartiendo una foto desde una cama de hospital. "A mis fans: Gracias a todos por su amor y apoyo ahora y siempre. Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando", escribió el músico, señalando que estaba desconsolado por no poder ver a sus seguidores esa semana.
El intérprete de "Die for Me" luego compartió su gratitud con el personal del hospital, incluidos médicos, enfermeras y cardiólogos. "¡Todos ustedes son leyendas!", escribió. El cantante no compartió públicamente la razón por la cual tuvo que ser hospitalizado.
Y aunque el cantante no compartió más detalles de sus problemas de salud, prometió alertar a sus fas de sus próximos moviemientos en redes sociales.
Zayn Malik es un cantante británico que saltó a la fama mundial como miembro de la boy band One Direction y que posteriormente consolidó una exitosa carrera como solista. Nacido el 12 de enero de 1993 en Bradford, Inglaterra, su origen es una mezcla cultural de ascendencia pakistaní por parte de su padre y británica por parte de su madre.
Su trayectoria comenzó en 2010, cuando audicionó como solista para el programa de talentos The X Factor. Aunque no avanzó solo, los jueces decidieron agruparlo con Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, formando lo que se convertiría en uno de los grupos más mediáticos del siglo XXI. Con la banda, Zayn vivió un éxito masivo, aunque más tarde revelaría haber enfrentado problemas de salud, como un trastorno alimenticio debido a la presión de las giras.