¡Escándalo! Acusan a José Calderón de amañar partidos en Panamá: "Mano negra y peluda"

Tras el encuentro, Herrera recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación con un mensaje contundente que rápidamente generó reacciones en el entorno futbolístico. "El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre: José Calderón es un puto amañador de partidos y son muchos más", escribió el delantero, dejando entrever la existencia de posibles irregularidades más allá de un solo caso.