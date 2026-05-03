¡Escándalo! Acusan a José Calderón de amañar partidos en Panamá: "Mano negra y peluda"

Terremoto en el fútbol de Panamá por las fuertes acusaciones contra el portero José Calderón, ex del Marathón y Platense, por supuesto amaño de partidos después de meterse un insólito gol en el partido del Sporting San Miguelito vs Alianza FC.
En un dramático cierre de la jornada 16 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el Sporting San Miguelito y Alianza se enfrentaron en un partido vibrante que terminó con un escándalo que le da la vuelta al mundo.
El panameño José Calderón, exportero del Platense y Marathón, está en el ojo del huracán tras haber cometido un grave error al regalar un gol que le costó la derrota a su equipo, Sporting San Miguelito, hasta el punto de ser acusado por sus compañeros de amañar partidos en la liga de su país.
El señalamiento surgió luego del encuentro disputado este fin de semana entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, que terminó con victoria de los locales por 3-2 en un desenlace cargado de controversia por José Calderón.
El partido parecía que se encaminabo al empate 2-2. Sin embargo, el momento decisivo llegó en el minuto 90, cuando un centro desde la banda izquierda generó una jugada aparentemente controlada por José Calderón. De manera inesperada, el guardameta no logró asegurar el balón y terminó enviándolo al fondo de su propia portería, sellando así la derrota de su equipo en una acción que desató dudas y sospechas.
Nadie podía creer lo que estaba pasando en la cancha del estadio Rommel Fernández, en donde los pocos aficionados que estaban en las gradas no daban crédito de la acción que protagonizó José Calderón.
Así terminó de meter José Calderón el balón a su propia portería para firmar un insólito autogol.
José Calderón se quedó tendido en el suelo lamentándose, mientras sus compañeros se preguntaban que había pasado.
Una vez consumado el infantil fallo de Calderón, su compañero Gustavo Herrera abandonó la cancha sin que se terminar el partido. El jugador se fue directamente al camerino evidentemente frustrado para luego soltar un contundente mensaje en redes sociales contra el exportero de Platense y Marathón.
Jugadores del Sporting San Miguelito reaccionaron y realizaron graves acusaciones en sus redes sociales contra el arquero José Calderón.
Son varios comentarios que aducen qué habría corrupción y prácticas que atentan contra la confianza de el deporte, afición y directiva por parte del arquero mundialista.
Tras el encuentro, Herrera recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación con un mensaje contundente que rápidamente generó reacciones en el entorno futbolístico. "El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre: José Calderón es un puto amañador de partidos y son muchos más", escribió el delantero, dejando entrever la existencia de posibles irregularidades más allá de un solo caso.
"Amañadores dejen el fútbol", agregó Gustavo Herrara sobre lo que hizo José Calderón.
“Yo sí te voy a señalar sin temor a nada, y ojalá me esté equivocando, pero dignifica la profesión. Por respeto a tus compañeros y colegas que quieren hacer las cosas bien, eso no se hace. Eso no es de hombre”, dijo Marlon Ávila, compañero de Calderón en el Sporting.
Otro futbolista del Sporting San Miguelito, Ángel Orelien, mandó este mensaje sobre lo ocurrido.
Sporting San Miguelito denuncia indicios graves de amaños de partidos. Presentamos denuncias formales ante LPF y FEPAFUT exigiendo investigaciones inmediatas. "Rechazamos la corrupción y llamamos a todos los clubes a unirnos por un fútbol limpio y transparente".
"Hemos identificado con preocupación indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del fútbol", dice el comunicado del Sporting San Miguelito.
La Liga Panameña de Fútbol también lanzó un comunicado e informó que abrió una investigación formal por lo que sucedió en el juego de Alianza vs Sporting San Miguelito. Además, señalan que enviaron una carta a la FPF para que tome medidas en caso de haberlas.
Julio César Dely Valdés, tras el garrafal error del guardameta José Calderón, habló en declaraciones a TVN. "Un partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno, cosas muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende. Yo sentía vergüenza de estar allí dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar hoy".
"¡Mano negra, peluca y descarada en fútbol de Panamá!", así hablan en Panamá sobre lo que hizo José Calderón.