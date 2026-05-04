Beso y coqueteo: Actriz queda sin aliento tras guiño de Messi,¿cómo reaccionó Antonela?

El episodio se consolidó como uno de los momentos más comentados del evento por parte de las reconocidas figuras del entretenimiento. Mensajes como: “Manuela cómo te envidio este fin de semana”; “La que se le arma al pobre cuando lo vea Antonella”; “Me parece que alguien durmió hoy en el sofá”, entre otros, se multiplicaron en las redes.