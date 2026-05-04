Beso y coqueteo: Actriz queda sin aliento tras guiño de Messi,¿cómo reaccionó Antonela?

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 fue el escenario de un encuentro inesperado entre Lionel Messi y una actriz. El astro argentino no pudo ocultar su emoción tras conocer a la bella dama.
Lionel Messi no deja de ser noticia. Menos de 24 horas después de brillar con un golazo en la MLS, el astro argentino se volvió viral en redes sociales por un inesperado encuentro con una famosa actriz colombiana, alcanzando más de un millón de visitas en tiempo récord.
Messi asistió como invitado de honor de la escudería Mercedes al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 que se realizó el domingo 3 de mayo.
Messi se hizo acompañar de su esposa Antonela e hijos al evento de automovilismo que se realizó en Miami, Estados Unidoas.
El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 sirvió de escenario para un encuentro inesperado entre la actriz Manuela González, que recientemente presentó la nueva temporada de Susana y Elvira, y el futbolista Lionel Messi.
Todo quedó registrado en un video que la propia artista compartió en sus redes sociales acompañada de la exreina y presentadora mexicana Sofía Aragón, generando una rápida reacción entre sus seguidores y el público.
En las imágenes, González aparece en una zona privada del evento, desde donde logró captar la atención de Messi.
Messi se encontraba acompañado de su familia y de su equipo disfrutando de la carrera, al notar la presencia de la actriz, respondió con una sonrisa, levantó la mano en señal de saludo y le guiñó un ojo, gesto que sorprendió a quienes presenciaron la escena.
González grabó su reacción en modo selfie, evidenciando la emoción que le produjo coincidir con el argentino. En sus palabras, expresó: “Qué momento tan soñado. ÍDOLO”, y acompañó la frase con un beso en señal de admiración.
El video, que rápidamente se viralizó, muestra a la colombiana saludando con entusiasmo como si no creyera la situación que estaba viviendo justo en ese momento al conocer al genio del balonpié argentino.
"Nunca pensé que esto pasaría", señaló la actriz al mostrar como Messi la saludó de forma coqueta.
La actriz, reconocida por su papel en Perfil falso de Netflix, recibió mensajes de apoyo y comentarios de sorpresa por parte de sus seguidores, quienes celebraron la cercanía que mostró Messi durante el breve intercambio.
Además de este video, en sus redes sociales, Manuela compartió otros videos en los que se burla de que estaba despelucada.
El episodio se consolidó como uno de los momentos más comentados del evento por parte de las reconocidas figuras del entretenimiento. Mensajes como: “Manuela cómo te envidio este fin de semana”; “La que se le arma al pobre cuando lo vea Antonella”; “Me parece que alguien durmió hoy en el sofá”, entre otros, se multiplicaron en las redes.
Manuela González es una reconocida actriz y modelo nacida el 14 de enero de 1977 en Bogotá, Colombia, considerada una de las figuras más destacadas de la televisión latinoamericana por su amplia trayectoria en telenovelas y series internacionales.
Desde muy joven mostró interés por el arte dramático. Durante su adolescencia vivió en Estados Unidos, donde terminó sus estudios de bachillerato en California y tomó clases de actuación, lo que marcó el inicio de su vocación artística.