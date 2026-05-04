Los primeros looks de la alfombra blanca de la Met Gala 2026

El CEO de Condé Nast, Roger Lynch, camina junto a Lauren Sanchez Bezos, a su llegada al evento 'Costume Art' este lunes, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), en Nueva York (EE.UU.). El Met presenta 'Costume Art', la exposición de primavera del Costume Institute que explora la relación histórica entre la vestimenta y el cuerpo humano al emparejar prendas con obras de arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, en el marco de la Met Gala.