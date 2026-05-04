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Los primeros looks de la alfombra blanca de la Met Gala 2026

La Met Gala 2026 reúne a estrellas y apuesta por la moda como arte con una exposición centrada en el cuerpo.

Los primeros looks de la alfombra blanca de la Met Gala 2026
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La Met Gala 2026 ya se celebra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se dan cita algunas de las mayores estrellas del mundo, incluidas las copresidentas Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

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La presentadora de podcasts y modelo estadounidense Emma Chamberlain posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, este 4 de mayo de 2026.

 SARAH YENESEL / EFE
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La modelo británica Cara Delevingne posa en la alfombra blanca de la Gala Met 2026.

 SARAH YENESEL / EFE
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Cara Delevingne luce un maquillaje nude, destacando con delineado sus ojos claros. Le brinda un toque de elegancia su peinado en moño pulcro.

 SARAH YENESEL / EFE
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La La Anthony posa frente a los fotógrafos este lunes, durante la alfombra roja de la Met Gala, en Nueva York.

 Octavio Guzmán / EFE
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La actriz y productora estadounidense eligió un peinado con el cabello suelto y un make up natural.

 SARAH YENESEL / EFE
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La modelo estadounidense Ashley Graham es una de las conductoras del evento.

SARAH YENESEL / EFE
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La modelo estadounidense eligió un vestido dorado neutro con transparencias.

 SARAH YENESEL / EFE
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La editora de la revista Vogue, Anna Wintour, horas antes de la alfombra blanca de la Met, fue la anfitriona durante el evento 'Costume Art' este lunes, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), en Nueva York (EE.UU.).

Octavio Guzmán / EFE
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El CEO de Condé Nast, Roger Lynch, camina junto a Lauren Sanchez Bezos, a su llegada al evento 'Costume Art' este lunes, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), en Nueva York (EE.UU.). El Met presenta 'Costume Art', la exposición de primavera del Costume Institute que explora la relación histórica entre la vestimenta y el cuerpo humano al emparejar prendas con obras de arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, en el marco de la Met Gala.

Octavio Guzmán / EFE
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