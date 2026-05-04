¿Quiénes son los famosos que no asistirán a la Met Gala 2026 y cuál es la razón?

El actor Billy Porter, una de las figuras más recordadas del evento en los últimos años, confirmó que no ha sido invitado desde 2019. “No voy a lugares donde no soy bienvenido”, afirmó en una entrevista, en la que explicó que su única asistencia fue ese año, cuando acudió por invitación del productor Ryan Murphy.

Porter añadió que su ausencia responde a una falta de invitación en ediciones posteriores, situación que, según dijo, ha asumido sin buscar validación externa.