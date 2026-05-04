¿Quiénes son los famosos que no asistirán a la Met Gala 2026 y cuál es la razón?

La Met Gala 2026 no solo destaca por su lista de invitados, sino también por las notables ausencias de varias celebridades, algunas por decisión propia y otras por circunstancias personales o profesionales.
Entre los nombres que no asistirán figura Kanye West, cuya ausencia se produce en medio de controversias públicas recientes.
Tampoco acudirá Blake Lively, reconocida por sus icónicas apariciones en la gala, quien actualmente enfrenta un proceso legal con Justin Baldoni.
El actor Billy Porter, una de las figuras más recordadas del evento en los últimos años, confirmó que no ha sido invitado desde 2019. “No voy a lugares donde no soy bienvenido”, afirmó en una entrevista, en la que explicó que su única asistencia fue ese año, cuando acudió por invitación del productor Ryan Murphy.
Porter añadió que su ausencia responde a una falta de invitación en ediciones posteriores, situación que, según dijo, ha asumido sin buscar validación externa.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también rechazó la invitación. En declaraciones a Hell Gate, indicó que su prioridad es centrarse en hacer la ciudad más asequible, pese a expresar su aprecio por el museo.
Por su parte, Meryl Streep tampoco asistirá. Aunque participó recientemente en la portada de Vogue junto a Anna Wintour, representantes de la actriz señalaron que su ausencia no responde al patrocinio del evento, sino a una decisión personal, ya que nunca ha sido afín a este tipo de celebraciones.
Zendaya, habitual protagonista de la alfombra roja, también estará ausente este año tras una intensa agenda de trabajo. Según reportes de ELLE, la actriz ha optado por tomarse un descanso, mientras que su estilista, Law Roach, sí asistirá al evento.
A estas ausencias se suman otros nombres como Nicki Minaj, Bella Hadid, Demi Lovato y Nina Dobrev, aunque en algunos casos no se han detallado los motivos.
Las ausencias, al igual que la lista de invitados, forman parte de la conversación anual en torno a la Met Gala, un evento donde la exclusividad y la curaduría de asistentes son parte esencial de su identidad
La alfombra roja de la Met Gala 2026 será transmitida en vivo a través de las plataformas digitales de Vogue, incluyendo YouTube y TikTok. La cobertura comenzará a las 6:00 pm (hora del este de EE. UU.) , es decir, a las 7:00 pm en Argentina. A las 4:00 pm hora de Honduras.