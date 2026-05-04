Neymar en problemas: Hijo de Robinho realiza impactante denuncia por lo que le hizo

Ante esta situación, Santos ha emitido un comunicado hablando de las medidas que ha empezado a llevar a cabo el club brasileño: "Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación".