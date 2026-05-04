Neymar en problemas: Hijo de Robinho realiza impactante denuncia por lo que le hizo

Neymar está en el ojo del huracán tras protagonizar supuesto agarrón con Robinho JR, hijo del exdelantero brasileño que se encuentra en prisión. El pequeño del exdelantero no se ha quedado de brazos cruzados.
Robinho JR y Neymar son compañeros en el Santos de Brasil y en las últimas horas se conoció el agarrón que protagonizaron ambos personajes.
En la última sesión de Santos, para los jugadores que no disputaron el encuentro ante Palmeiras, hubo una refriega entre Neymar y Robinho Júnior, el hijo del exfutbolista del Real Madrid.
Según Globoesporte, un regate del muchacho (18 años) molestó a Neymar, que sintió que se le estaba faltando al respeto.
Neymar le hizo una dura entrada a Robinho Júnior, provocando una trifulca en la que "hubo empujones y forcejeos".
Y pudo ir a mayores, según el medio brasileño: "Al menos una persona contactada por el reportero también afirma haber visto al número 10 abofetear al joven jugador".
Las mismas fuentes aseguran que tras el entrenamiento el ambiente en el 'Centro de Entrenamiento Rei Pelé' estaba bastante enrarecido y que los representantes del hijo de Robinho pidieron explicaciones al club por lo sucedido.
Según reportó Globo Esporte, el veterano delantero Neymar habría sentido como una falta de respeto el ser regateado por el joven y reaccionó con una reprimenda que derivó en empujones y, según al menos un testimonio recogido por el medio brasileño, también en una bofetada.
De acuerdo con Globo Esporte, Neymar le pidió al joven que “moderara” su juego tras ser gambeteado, pero la situación escaló rápidamente.
Los dos discutieron, hubo empujones y, en el punto más tenso del altercado, el número 10 le aplicó una zancadilla a Robinho Júnior que lo levantó del suelo.
Robinho Júnior, hijo del ex jugador de Real Madrid o Manchester City, ha tensado aún más la cuerda respecto a su relación con Neymar después de su encontronazo en el entrenamiento con Santos del pasado domingo.
Los representantes de Robinho Jr. enviaron este lunes una notificación extrajudicial a Santos, club al que pertenecen ambos jugadores, exigiendo medidas ante Neymar por el incidente.
En el documento presentado, Robinho Jr. detalla que Neymar, el dorsal 10 y figura principal del Santos, lo insultó con palabras ofensivas, le aplicó una “rasteira” —zancadilla intencional— y posteriormente le propinó una bofetada.
De acuerdo con la información divulgada por Globo Esporte, la notificación exige que el club adopte cuatro medidas en un plazo de 48 horas, incluyendo la celebración de una reunión inmediata para discutir la finalización contractual y la difusión de las imágenes del entrenamiento, además de un comunicado.
El equipo legal de Robinho Jr. advierte que, de no cumplirse estas demandas en el tiempo estipulado, se entendería como “quiebra de la confianza contractual” y “compromiso insuficiente con la seguridad laboral”.
Esta situación podría derivar en la rescisión indirecta del vínculo y el reclamo de indemnización por daños morales y materiales.
Ante esta situación, Santos ha emitido un comunicado hablando de las medidas que ha empezado a llevar a cabo el club brasileño: "Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación".
Según Globoesporte, Robinho Junior acusa al que es su compañero de equipo de "propinarle una bofetada" en un entrenamiento y exige al Santos en una notificación extrajudicial la rescisión de su propio contrato
Así lucía el hijo de Robinho hace unos años atrás. Hoy, el chico juega en el Santos y su padre está preso.