¿Quién es la mujer que atendió el parto de la bebé que nació dentro de un carro en San Pedro Sula?

Faltaban pocos minutos para las 6:00 am de este domingo cuando al Sistema 911 cayó una llamada; una mujer estaba a punto de dar a luz en las cercanías de Megamall. Doña Rosa y su compañero Alex Juárez salieron en la ambulancia que llevaría esperanza a un hogar de la colonia Lomas del Carmen. Doña Rosa y don Alex habían entrado a trabajar a las 6:00 pm y doce horas después estaban asistiendo un parto cuando ya debían estar en sus casas, pero el deber los llamaba.