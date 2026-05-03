¿Quién es la mujer que atendió el parto de la bebé que nació dentro de un carro en San Pedro Sula?

Doña Rosa Elena Turcios es la paramédico que asistió en el parto de una bebé en pleno bulevar del Este de San Pedro Sula este domingo 3 de mayo. Esta es la ejemplar historia de esta madre sampedrana de 62 años.
Con más de 13 años siendo paramédico y siendo muchos años más enfermera profesional, doña Rosa Elena Turcios es el rostro más viral de este domingo 3 de mayo y no es para menos, ella es una de las responsables de traer a una bebé a este mundo en pleno bulevar de San Pedro Sula.
Faltaban pocos minutos para las 6:00 am de este domingo cuando al Sistema 911 cayó una llamada; una mujer estaba a punto de dar a luz en las cercanías de Megamall. Doña Rosa y su compañero Alex Juárez salieron en la ambulancia que llevaría esperanza a un hogar de la colonia Lomas del Carmen. Doña Rosa y don Alex habían entrado a trabajar a las 6:00 pm y doce horas después estaban asistiendo un parto cuando ya debían estar en sus casas, pero el deber los llamaba.
Para ella algo rutinario, para el padre, que acá carga a la bebé, el peor susto de su vida. Sin embargo, pese a los nervios del papá, la bebé vino al mundo en perfecto estado. La ambulancia llevaba todo el equipo para asistir la emergencia.
Doña Rosa contó que la dama y la bebé fueron llevadas siempre al hospital, pero iban en perfecto estado. Es el cuarto hijo de la dama, que en siete días disfrutará el Día de la Madre con el fruto de su vientre.
¿Pudo haberse ido antes de las 6 y no atender el parto? "No puedo, debemos trabajar hasta el último minuto. De hecho nos tardamos unos tres minutos en llegar de la colonia del Valle hasta donde estaba la muchacha", respondió.
¿Quién tomó las fotos de hoy? "La pareja iba con un taxista VIP y él grabó el video. El muchacho que carga la bebé es el papá", detalló.
Doña Rosa dice que ha asistido en más de 50 partos, pero la mayoría en el sector de Cofradía.
Doña Rosa es una madre polifacética. Es enfermera, paramédico, secretaria, contadora pública y basquetbolista. Ha tenido que plantársele a la vida pese a los golpes, como el de perder un hijo.
Madre de cinco hijos: Elena (a la derecha de vestido azul), Lilian (a la izquierda de vestido negro), Alejandro (QDDG), Fernando y Dangelo.
Una foto del álbum familiar de doña Rosa. De izquierda a derecha: Alex Valdez (yerno), Lilian, Dangelo, doña Rosa, Fernando (su otro hijo), Elena, quien carga a la pequeña Hellen (nieta), y Erick Martínez (yerno).
Acá con su inseparable hijo Dangelo, quien no puede valerse por sí mismo, pero quien le alegra los días con sus ocurrencias. Donde está ella, está él, salvo cuando anda trabajando.
Doña Rosa, sin planearlo, se ha convertido en uno de los ejemplos en las víséras del Día de las Madres 2026.
Prueba de ello es que, al momento de la entrevista con Diario La Prensa, no podía atender porque estaba cocinándole a Dangelo. "Estaba haciendo unas baleadas", dice entre carcajadas.
Doña Rosa era tía política de Rafa Robles, el tiktoker que murió el 18 de marzo de 2026. El joven que murió de un infarto parece una copia del penúltimo hijo de ella, Fernando Robles. Acá con Dangelo.
Además: Doña Rosa estudia inglés en el instituto San Vicente de Paul y Miembro activa de la Iglesia Bethel de las Asambleas de Dios. "Soy sanpedrana mil por ciento y también soy Real España a morir", señala.