Recomendaciones clave para protección durante una ola de calor

Hidratación: tu mejor defensa contra el calor extremo. Aunque no tengas sed, es importante beber agua de forma constante. La doctora Andrea Córdova, jefa de la Unidad de Epidemiología del Hospital Regional del IHSS, recomienda además consumir suero oral si hay mucha sudoración y evitar bebidas azucaradas o con cafeína, ya que pueden agravar la deshidratación.
Ola de calor: el peligro silencioso que debes prevenir. La especialista advierte que durante una ola de calor los principales riesgos son la deshidratación y el golpe de calor. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los más vulnerables. Cuidarse no es opcional, es vital.
Vestimenta inteligente para sobrevivir al calor. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros ayuda a mantener el cuerpo fresco. Además, protegerse con gorra o sombrero al salir puede marcar la diferencia entre estar bien o sufrir las consecuencias del calor.
Lo que nunca debes hacer bajo altas temperaturas. Evita exponerte directamente al sol en horas pico y no realices ejercicios intensos que generen demasiada sudoración. Estas prácticas pueden aumentar el riesgo de sufrir un golpe de calor.
Mantén tu casa fresca y segura. Durante una ola de calor, ventilar naturalmente el hogar y tomar duchas con agua fresca ayuda a regular la temperatura corporal. Pequeñas acciones dentro de casa pueden prevenir problemas graves de salud.
Alimentación que refresca tu cuerpo. Consumir frutas ricas en agua es clave en días calurosos. La Dra. Córdova recomienda evitar comidas pesadas o grasosas, ya que dificultan la digestión y aumentan la sensación de calor.
Señales de alerta que no debes ignorar. Mareos, confusión, fiebre, piel caliente o seca, vómitos y debilidad son síntomas de alarma. Ante cualquiera de estos signos, es fundamental buscar atención médica de inmediato.
Actuar a tiempo puede salvar vidas. El golpe de calor es una emergencia médica. Reconocer los síntomas y actuar rápido es clave, especialmente en personas vulnerables. La prevención y la atención oportuna pueden marcar la diferencia.
Alcohol y calor: una combinación peligrosa. El consumo de alcohol durante una ola de calor puede agravar la deshidratación y afectar el equilibrio del cuerpo. Lo mejor es evitarlo completamente para proteger tu salud.