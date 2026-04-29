“TEAmo, TEAyudo... el mundo es neurodiverso”: caravana por el autismo en SPS

La caravana fue más que una actividad. Fue un acto de visibilización. Una forma de decirle a la ciudad: aquí estamos, existimos, sentimos, luchamos... y no nos vamos a esconder. El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que influye en la forma en que una persona percibe el mundo, se comunica y se relaciona con los demás.