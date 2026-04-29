“TEAmo, TEAyudo... el mundo es neurodiverso”: caravana por el autismo en SPS

Abril no es solo un mes en el calendario. Para muchas familias, y algunas escuelas, es un tiempo de lucha, aprendizaje y, sobre todo, de amor incondicional. Aunque el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo se conmemora el 2 de abril, la verdadera tarea ocurre cada día: en cada mirada, en cada palabra y en cada paso que da la sociedad.
Escuelas totalmente inclusivas como Canaan Christian Academy lo entienden bien. Durante todo el mes impulsaron actividades dentro y fuera del aula, pero el cierre fue distinto: una caravana que no solo recorrió calles y avenidas de San Pedro Sula, sino que también irrumpió en la conciencia colectiva.
Carros vestidos de colores, mensajes escritos con orgullo en los vidrios y bocinas sonando no por ruido, sino por una causa. “El mundo es neurodiverso, es natural ser diferentes”, “La diversidad es nuestra fuerza”, “TEAmo, TEAyudo, TEApoyo”. Cada frase llevaba más que pintura: llevaba historia, sueños y esperanza.
Detrás de cada mensaje hay una madre, un padre o un maestro que ha sentido el peso de una mirada que juzga, que ha escuchado comentarios que duelen, que ha tenido que explicar, una y otra vez, que el autismo no es una enfermedad ni una rareza.
“Soy mamá de un guerrero azul”, se leía en uno de los vehículos. Y no era una frase más. Era una declaración de orgullo y resistencia. Los niños, que no entienden de diferencias, se sumaron a la actividad, celebrando el cierre de un mes lleno de color y de conciencia.
En medio del recorrido, otro mensaje destacaba con fuerza: “El autismo no me define, yo defino el autismo”. "El mundo es neurodiverso"Ahí está el punto: los niños con autismo no saben de etiquetas, diagnósticos ni cifras. Son personas con talentos, sueños y formas distintas, pero válidas, de ver el mundo.
El mensaje enviado por la comunidad de Canaan fue que la inclusión no empieza en la escuela ni en la calle. Empieza en casa: en cómo se habla, en cómo se educa y en cómo se defiende a los hijos incluso cuando el entorno no está listo para comprenderlos.
La caravana fue más que una actividad. Fue un acto de visibilización. Una forma de decirle a la ciudad: aquí estamos, existimos, sentimos, luchamos... y no nos vamos a esconder. El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que influye en la forma en que una persona percibe el mundo, se comunica y se relaciona con los demás.
Padres, docentes y estudiantes se sumaron con entusiasmo, vistiendo camisas de colores como símbolo de diversidad. No era solo un requisito, sino un gesto de unidad, respeto y empatía. Al cierre de la jornada, plasmaron sus huellas con pinturas de colores que guardarán en la memoria y el corazón, como un recuerdo de una lucha que nunca más será silenciosa.
Y aunque abril termina, la misión continúa. Porque la inclusión no es un evento: es un compromiso diario. Hoy, más que nunca se muestra y se espera respeto. Nadie busca aceptación a medias. Como miembros activos de la sociedad, esta comunidad reclama espacios reales, oportunidades justas y una sociedad que deje de señalar para empezar a comprender.
Para quienes no sepan qué es y cómo se reconoce, el autismo se manifiesta de manera diversa en cada individuo, por lo que se habla de un “espectro”: algunas personas pueden requerir apoyos significativos en su vida diaria, mientras que otras desarrollan mayor autonomía.
Entre sus características más comunes están las diferencias en la comunicación social y la presencia de intereses o conductas repetitivas, aunque cada caso es único, Ningún niño autista se parece a otro. Porque sí, el mundo es neurodiverso. Y entenderlo no es opcional: es urgente.
En el contexto de actividades como la caravana, la visibilización cumple un papel clave. Estos espacios permiten acercar información a la población, derribar mitos y promover una comprensión más amplia sobre el autismo.
También ofrecen a las familias la oportunidad de compartir experiencias, generar redes de apoyo y reafirmar que no están solas en el proceso. La participación de centros educativos, como en este caso, refuerza el compromiso con una educación más inclusiva y respetuosa de la diversidad. En la imagen, miss Rosy López, directora de Canaan.
Además, iniciativas de este tipo contribuyen a impulsar cambios sociales más profundos. Al ocupar espacios públicos, envían un mensaje claro sobre la necesidad de adaptar entornos, políticas y actitudes para garantizar la inclusión.
No se trata únicamente de reconocer la existencia del autismo, sino de construir condiciones reales para que las personas dentro del espectro puedan desarrollarse plenamente, con acceso a educación, salud y oportunidades en igualdad de condiciones.