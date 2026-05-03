Carlos Espina quiere comprar equipo de Honduras y revela increíble propuesta

El creador de contenido Carlos Eduardo Espina sorprendió a sus seguidores al manifestar públicamente su interés en incursionar en el fútbol de Honduras.
Carlos Eduardo Espina es un creador de contenido, activista social e influencer uruguayo-estadounidense conocido principalmente por su trabajo en redes sociales, especialmente en TikTok.
Espina ha logrado millones de seguidores gracias a sus videos sobre temas de inmigración, política y derechos de la comunidad latina.
En las últimas horas, Espina sorprendió y causó revuelo en las redes sociales tras dejar entrever que podría comprar al Victoria de La Ceiba, equipo que recientemente descendió en el fútbol hondureño.
Las declaraciones fueron realizadas a través de sus plataformas digitales, donde el influencer planteó la posibilidad de invertir en el conjunto ceibeño con la intención no solo de fortalecerlo en el ámbito deportivo, sino también de impulsar proyectos de impacto social vinculados al fútbol.
El creador de contenido explicó que su motivación principal nace de su pasión por el fútbol y del aprecio que asegura tener por Honduras, pese a no ser originario del país.
“Primero porque me encanta el fútbol, segundo porque aunque no soy hondureño tengo gran cariño con Honduras”, manifestó.
Asimismo, destacó que un club deportivo puede convertirse en una herramienta de transformación social. “Yo siento que teniendo un club de fútbol podría hacer muchas cosas increíbles, muchas cosas sociales que a mí me encanta”, afirmó.
Entre sus propuestas, mencionó la posibilidad de abrir el estadio de forma gratuita al público al menos una vez al mes. “¿Por qué no abrir el estadio para que la gente una vez al mes vaya gratis a los partidos?”, planteó.
También señaló la idea de utilizar la estructura del club para desarrollar iniciativas comunitarias, incluyendo colaboraciones con figuras como Shin Fujiyama. “Colaborar con gente como mi amigo Shin Fujiyama y otros más”, agregó.
Espina resaltó además el potencial futbolístico de La Ceiba. “Yo sé que en La Ceiba hay mucho talento”, expresó.
Sin embargo, el influencer reconoció que desconoce el valor real de una operación de este tipo en el país. “Yo no sé cuánto cueste comprar un equipo en Honduras... quizás es exageradamente caro y pues, no podré”, admitió.
Finalmente, dejó abierta la conversación en redes sociales sobre la viabilidad del proyecto. “¿Creen que sería posible que yo compre al Victoria y lo suba a primera división?”, cuestionó, generando debate entre los aficionados sobre el futuro del club.
Las declaraciones de Espina han provocado revuelo en Honduras ya que el influencer estudia la posibilidad de incursionar en el fútbol de Honduras.
Además de su trabajo digital, Espina ha participado en actividades públicas importantes, como discursos en eventos políticos, colaboraciones con figuras del Partido Demócrata en Estados Unidos y presencia en iniciativas sociales relacionadas con la comunidad migrante.
También ha realizado acciones benéficas, como donaciones y campañas de apoyo a causas humanitarias en distintos países de América Latina, incluyendo Honduras, donde ha ayudado a familias y proyectos educativos.