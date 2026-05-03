Futbolista acusado de amaño rompe el silencio: revela lo que pasó y toma decisión

"Al concluir el encuentro, no se dieron las condiciones para dirigirme personalmente a mis compañeros y al cuerpo técnico, en un contexto marcado por la natural frustración por el resultado; sin embargo, expreso por este medio, mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario", agregaba.