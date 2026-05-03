Futbolista acusado de amaño rompe el silencio: revela lo que pasó y toma decisión

Luego de la polémica tras ser acusado de amaño, José Calderón, portero del Sporting San Miguelito, rompió el silencio sobre lo sucedido en pleno partido.
Todo el escándalo se desató en el juego entre el Alianza y el Sporting San Miguelito en la Liga de Panamá.
Y es que en la recta final del partido, José Calderón - que también jugó en Honduras - tuvo un gravísimo error en el que terminó encajando el 3-2 en contra de su equipo.
La "extraña" acción ha causado indignación y revuelo en redes sociales. Incluso compañeros del mismo guardameta lo han señalado.
“Yo sí te voy a señalar sin temor a nada, y ojalá me esté equivocando, pero dignifica la profesión. Por respeto a tus compañeros y colegas que quieren hacer las cosas bien, eso no se hace. Eso no es de hombre”, dijo Marlon Ávila, compañero de Calderón en el Sporting.
"El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido. Estoy hablando con nombre: Calderón es un put* amolador de partidos y son muchos más... no les da vergüenza ya lo hacen tan claro", expresó Herrera, delantero del Sporting.
Luego de ser señalado en redes sociales, José Calderón ha roto el silencio y expuso su situación. Además, revela lo que hará tras las acusaciones.
En un extenso comunicado expuso: "En relación con la jugada ocurrida al minuto 89 del último partido disputado, correspondiente al campeonato nacional de fútbol, reconozco que, en el intento de contener una acción en el área, se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol".
"Al concluir el encuentro, no se dieron las condiciones para dirigirme personalmente a mis compañeros y al cuerpo técnico, en un contexto marcado por la natural frustración por el resultado; sin embargo, expreso por este medio, mis sinceras disculpas a ellos, así como a mi familia y a toda la afición de nuestro equipo, asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario", agregaba.
"A lo largo de más de veinte (20) años de trayectoria profesional, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo mi participación con la selección nacional, he conducido mi carrera con apego a los principios de integridad, respeto y lealtad hacia el deporte y hacia todos quienes forman parte de él. Ese ha sido, y seguirá siendo, el único estándar que guía mi conducta profesional y personal"
"En atención a recientes pronunciamientos y a los señalamientos que de ellos se desprenden, rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte. Se trató de una acción fortuita, propia de la dinámica del juego", continuaba el comunicado.
Y detalla: "Manifiesto, además, mi total disposición a colaborar con cualquier revisión o investigación que las autoridades deportivas o competentes estimen pertinente, con la convicción de que un análisis objetivo permitirá confirmar la naturaleza estrictamente deportiva de lo ocurrido".
Y anuncia su decisión: "Sin perjuicio de lo anterior, me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a cualquier persona natural o jurídica que, mediante afirmaciones falsas o infundadas, pretenda afectar mi honra y reputación".
"Reitero mi compromiso con el equipo, con la afición y con el fútbol, y continuaré desempeñándome con la misma dedicación, transparencia y profesionalismo que han caracterizado mi carrera", finalizó.
José Calderon compartió el comunicado a través de sus redes sociales, en donde además, tomó la determinación de desactivar los comentarios.
En la misma línea, la Liga Panameña de Fútbol comunicó que abrió una investigación formal por lo que sucedió en el juego de Alianza vs Sporting San Miguelito.
El guardameta asumió la responsabilidad por el autogol y aseveró que se trató de un error involuntario.