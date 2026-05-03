Hermano de motociclista que falleció en la avenida Juan Pablo Segundo presintió su muerte

A la izquierda, Josep Reyes Ramos (camiseta morada) y en medio Luis Reyes (camiseta verde).
A las 10:06 pm, las cámaras de seguridad de un negocio de la avenida Juan Pablo Segundo captaron el fatal accidente que le costó la vida al joven Josep Reyes Ramos, de 21 años, un joven residente en el populoso barrio Cabañas de San Pedro Sula.
Horas antes, su hermano Luis Reyes había presentido su muerte, mientras que su madre Ruth lo vio muerto sin saber que se trataba de su amado hijo.
Eran apenas las 5:00 pm, Luis Reyes trabajaba en su carro como taxista VIP. Todo marchaba con normalidad cuando llevaba a una pasajera por el bulevar de Armenta en el noroeste de San Pedro Sula y de repente le comenzaron a temblar las manos y un frío comenzó asomarse en su pecho.
"Yo pensaba que se me estaba bajando la presión y me paré a comprar dos refresco, le invité uno a la pasajera y me tomé el otro", contó Luis Reyes.
El malestar nunca desapareció; aun así, Luis siguió trabajando, pero cuando pasaban de las 10:00 pm, recibió una llamada de uno de sus hermanos. "Josep tuvo un accidente", le dijeron. "Ya voy, solo bajo de la Primavera, que ando con pasajero y ya llego", respondió.
Otra llamada volvió a caerle a Luis. "Josep está grave", le afirmaron. "En ese momento supo que algo estaba mal", relató. "Pasé por mi hermano y nos fuimos. Cuando llegamos, mi hermano tenía una sábana encima y vi que mi mamá estaba mal".
A la mamá de Luis y Josep le había ido peor. Su esposo la invitó a departir con una orquesta hondureña, pero ella dijo que no se andaba de ánimos por lo que fueron a comer a un negocio de carnes de la avenida Juan Pablo Segundo.
Cuando Ruth Verónica Reyes Ramos y su pareja volvía a casa, vio a un joven tirado en la calle. "Yo dije: pobre muchacho, cómo quedó", contó la mujer.
Cuando había avanzado unas cuadras, le dijeron que Joseop había sufrido un accidente y ahí supo que la persona que yacía en el suelo era su hijo. "Mi hermano le dijo a un señor que se llamaba Josep, pero estaba muy golpeado y murió", señaló Luis Reyes.
Josep fue sepultado este domingo en San Pedro Sula. Le sobreviven seis hermanos: tres mujeres y tres hombres. Para sufragar los gastos fúnebres, han habilitado la cuenta en BAC: 758452781 a nombre de Jensi Rodríguez.