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Bronca en el Marathón-Real España, expulsados, detenido y enfrentamiento

La pesadilla del Real España ante Marathón, los dos expulsados y hubo enfrentamiento en el derbi en San Pedro Sula.

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Marathón y Real España protagonizaron un intenso derbi en San Pedro Sula. Te mostramos las mejores imágenes del primer partido en las triangulares.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero / Moisés Valenzuela
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Un gran ambiente se vivió en las graderías del Estadio Yankel Rosenthal para un nuevo derbi sampedrano.
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La mofa de los aficionados en la previa del derbi en San Pedro Sula. Dos hinchas sorprendieron con su vestimenta en las afueras del recinto.
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Esta bella chica enamoró en las graderías del Yankel Rosenthal y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
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Las triangulares arrancaron de la mejor manera: un derbi. Marathón y Real España comenzaron con las acciones a partir de las 3:30 pm.
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El clásico comenzó intenso y antes del cuarto de hora, se armó el zafarrancho entre ambas plantillas luego de un encontronazo entre dos de sus jugadores.

 Captura cortesía: TVC
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Todo comenzó en un balón dividido que Farioli y Jhow Benavídez disputaron. Tras la disputa, ambos jugadores tuvieron un encontronazo.
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Se dieron un cabezazo y posteriormente se armó el zafarrancho entre ambas plantillas.
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Así fue el encaramiento entre Jhow Benavídez y Farioli en el minuto 11 del equipo. Luego de esto se vino la primera expulsión.
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Tras el cruce entre ambos jugadores, todos se acercaron a la zona para tratar de calmar los ánimos.
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Miembros del cuerpo técnico también sacaron a Sayago de la cancha por unirse a los reclamos con su equipo.
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Rubilio Castillo también fue a separar a los jugadores luego de que se calentaran los ánimos en el primer tramo del encuentro.
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Y aquí se vino la expulsión... Anfronit Tatum vio la tarjeta roja tras darle un manotazo en el rostro a Isaac Castillo. Selvin Brown revisó la jugada en el FVS y no cambió su decisión.

 Foto captura: Cortesía TVC
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Marathón aprovechó la ventaja numérica e inmediatamente se vino el primer gol de la tarde. Tras un gran pase de Rubilio, el balón le llegó a Alexy Vega, quien la bajó y definió de una excelente forma.
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El "Trencito" en el festejo de Marathón tras marcar el 1-0 de la tarde en el Estadio Yankel de San Pedro Sula.
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Alexy Vega fue de las figuras en el primer tiempo y, junto a Rubilio Castillo, se unieron para darle la ventaja a su equipo en casa.
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Y la pesadilla se vino para Real España... otro expulsado. Nixon Cruz fue protagonista al ver nuevamente una tarjeta roja.
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El juvenil le dio un pisotón a Damin Ramírez y Selvin Brown no dudó en mandarlo a los camerinos tras su acción.
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La jugada también fue revisada en el FVS, pero el central no cambió su decisión y mantuvo la roja para el juvenil del Real España.
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Cruz venía de ser habilitado tras su expulsión en el clásico ante Olimpia en la penúltima jornada. Sin embargo, nuevamente vio la roja.
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Por su parte, Ramírez tuvo que ser retirado en camilla tras la acción con el joven jugador aurinegro.
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El Real España no estaba pasando por un buen momento y se fue al descanso con la desventaja en el recinto sampedrano.
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Para el segundo tiempo, las cosas parecían que iban a empeorar para el Real España luego que en una disputa Sacaza cayera dentro del área. Brown señalaba penal para los locales.
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Sin embargo, en la repetición se ve un leve contacto del jugador aurinegro fuera del área; la 'Máquina' ya no pudo someter a revisión la acción en el FVS tras agotar sus opciones.

 Foto captura: Cortesía TVC
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Rubilio Castillo tomó la responsabilidad, pero 'Buba' se visitió de héroe y evitó el segundo tanto tras adivinar el lanzamiento del delantero.
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Marathón consiguió un ajustado triunfo pese a tener dos jugadores más en cancha, pero comienzan con el pie derecho en las triangulares.

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Tras el pitazo final, las autoridades policiales se llevaron a un detenido desde las graderías del Yankel.
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Los aficionados del Real España no salieron contentos tras la derrota y en las afueras del recinto, hubo un pequeño enfrentamiento entre miembros de ambas barras.
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Los elementos policiales lograron intervenir en la zona y afortunadamente no pasó a mayores. Este auto resultó dañado.
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Algunos de los aficionados lanzaron piedras, pero los mismos líderes de ambas barras intervinieron para que no creciera la bronca.
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