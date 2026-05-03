Bronca en el Marathón-Real España, expulsados, detenido y enfrentamiento

Marathón y Real España protagonizaron un intenso derbi en San Pedro Sula. Te mostramos las mejores imágenes del primer partido en las triangulares.
Un gran ambiente se vivió en las graderías del Estadio Yankel Rosenthal para un nuevo derbi sampedrano.
La mofa de los aficionados en la previa del derbi en San Pedro Sula. Dos hinchas sorprendieron con su vestimenta en las afueras del recinto.
Esta bella chica enamoró en las graderías del Yankel Rosenthal y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Las triangulares arrancaron de la mejor manera: un derbi. Marathón y Real España comenzaron con las acciones a partir de las 3:30 pm.
El clásico comenzó intenso y antes del cuarto de hora, se armó el zafarrancho entre ambas plantillas luego de un encontronazo entre dos de sus jugadores.
Todo comenzó en un balón dividido que Farioli y Jhow Benavídez disputaron. Tras la disputa, ambos jugadores tuvieron un encontronazo.
Se dieron un cabezazo y posteriormente se armó el zafarrancho entre ambas plantillas.
Así fue el encaramiento entre Jhow Benavídez y Farioli en el minuto 11 del equipo. Luego de esto se vino la primera expulsión.
Tras el cruce entre ambos jugadores, todos se acercaron a la zona para tratar de calmar los ánimos.
Miembros del cuerpo técnico también sacaron a Sayago de la cancha por unirse a los reclamos con su equipo.
Rubilio Castillo también fue a separar a los jugadores luego de que se calentaran los ánimos en el primer tramo del encuentro.
Y aquí se vino la expulsión... Anfronit Tatum vio la tarjeta roja tras darle un manotazo en el rostro a Isaac Castillo. Selvin Brown revisó la jugada en el FVS y no cambió su decisión.
Marathón aprovechó la ventaja numérica e inmediatamente se vino el primer gol de la tarde. Tras un gran pase de Rubilio, el balón le llegó a Alexy Vega, quien la bajó y definió de una excelente forma.
El "Trencito" en el festejo de Marathón tras marcar el 1-0 de la tarde en el Estadio Yankel de San Pedro Sula.
Alexy Vega fue de las figuras en el primer tiempo y, junto a Rubilio Castillo, se unieron para darle la ventaja a su equipo en casa.
Y la pesadilla se vino para Real España... otro expulsado. Nixon Cruz fue protagonista al ver nuevamente una tarjeta roja.
El juvenil le dio un pisotón a Damin Ramírez y Selvin Brown no dudó en mandarlo a los camerinos tras su acción.
La jugada también fue revisada en el FVS, pero el central no cambió su decisión y mantuvo la roja para el juvenil del Real España.
Cruz venía de ser habilitado tras su expulsión en el clásico ante Olimpia en la penúltima jornada. Sin embargo, nuevamente vio la roja.
Por su parte, Ramírez tuvo que ser retirado en camilla tras la acción con el joven jugador aurinegro.
El Real España no estaba pasando por un buen momento y se fue al descanso con la desventaja en el recinto sampedrano.
Para el segundo tiempo, las cosas parecían que iban a empeorar para el Real España luego que en una disputa Sacaza cayera dentro del área. Brown señalaba penal para los locales.
Sin embargo, en la repetición se ve un leve contacto del jugador aurinegro fuera del área; la 'Máquina' ya no pudo someter a revisión la acción en el FVS tras agotar sus opciones.
Rubilio Castillo tomó la responsabilidad, pero 'Buba' se visitió de héroe y evitó el segundo tanto tras adivinar el lanzamiento del delantero.
Marathón consiguió un ajustado triunfo pese a tener dos jugadores más en cancha, pero comienzan con el pie derecho en las triangulares.
Tras el pitazo final, las autoridades policiales se llevaron a un detenido desde las graderías del Yankel.
Los aficionados del Real España no salieron contentos tras la derrota y en las afueras del recinto, hubo un pequeño enfrentamiento entre miembros de ambas barras.
Los elementos policiales lograron intervenir en la zona y afortunadamente no pasó a mayores. Este auto resultó dañado.
Algunos de los aficionados lanzaron piedras, pero los mismos líderes de ambas barras intervinieron para que no creciera la bronca.