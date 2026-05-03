Identifican a la joven latina asesinada en North Fort Myers, Florida

Joven cubana es asesinada por su pareja en North Fort Myers, Florida, en un hecho de violencia doméstica que conmociona a la comunidad, según autoridades del condado de Lee.
La víctima fue identificada como Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, de 38 años, quien perdió la vida tras un ataque en su residencia.
El hecho violento ocurrió en horas de la tarde en North Fort Myers, específicamente en la cuadra 16000 de Shelby Ln., donde se reportó una emergencia doméstica.
Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee respondieron al llamado de auxilio y al llegar encontraron a la mujer inconsciente dentro de la vivienda.
La víctima presentaba múltiples laceraciones y heridas punzantes, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades policiales que atendieron la escena.
A pesar de los esfuerzos del personal de emergencias médicas, la mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
El sospechoso del crimen huyó inicialmente del lugar en una furgoneta de trabajo de color blanco, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.
Unidades caninas K9 de la policía lograron localizar al presunto agresor en un área boscosa cercana, donde fue detenido sin ofrecer resistencia.
El detenido fue identificado como Alain Wilfredo Samon Cuadra, de 44 años, quien permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Lee.
Las autoridades informaron que el sospechoso enfrenta cargos por asesinato en segundo grado tras la muerte de la joven cubana.
De acuerdo con testigos, la víctima y el agresor se conocían previamente y compartían la misma residencia al momento del hecho.
El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, calificó el hecho como una violencia brutal e inaceptable que no será tolerada en la comunidad.
Detectives de la Unidad de Crímenes Mayores asumieron la investigación del caso debido a la gravedad del hecho y las circunstancias del crimen.
Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez era descrita por familiares y allegados como una joven alegre, carismática y siempre dispuesta a compartir momentos de felicidad con quienes la rodeaban.
Sus seres queridos la recuerdan como una mujer entregada a su familia, trabajadora y afectuosa, que se caracterizaba por su cercanía, solidaridad y amor constante hacia los suyos.