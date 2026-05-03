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Identifican a la joven latina asesinada en North Fort Myers, Florida

Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez fue asesinada por su pareja en North Fort Myers, Florida. Autoridades detuvieron al sospechoso.

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Joven cubana es asesinada por su pareja en North Fort Myers, Florida, en un hecho de violencia doméstica que conmociona a la comunidad, según autoridades del condado de Lee.
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La víctima fue identificada como Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez, de 38 años, quien perdió la vida tras un ataque en su residencia.
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El hecho violento ocurrió en horas de la tarde en North Fort Myers, específicamente en la cuadra 16000 de Shelby Ln., donde se reportó una emergencia doméstica.
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Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee respondieron al llamado de auxilio y al llegar encontraron a la mujer inconsciente dentro de la vivienda.
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La víctima presentaba múltiples laceraciones y heridas punzantes, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades policiales que atendieron la escena.
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A pesar de los esfuerzos del personal de emergencias médicas, la mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.
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El sospechoso del crimen huyó inicialmente del lugar en una furgoneta de trabajo de color blanco, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.
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Unidades caninas K9 de la policía lograron localizar al presunto agresor en un área boscosa cercana, donde fue detenido sin ofrecer resistencia.
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El detenido fue identificado como Alain Wilfredo Samon Cuadra, de 44 años, quien permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Lee.
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Las autoridades informaron que el sospechoso enfrenta cargos por asesinato en segundo grado tras la muerte de la joven cubana.
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De acuerdo con testigos, la víctima y el agresor se conocían previamente y compartían la misma residencia al momento del hecho.
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El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, calificó el hecho como una violencia brutal e inaceptable que no será tolerada en la comunidad.
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Detectives de la Unidad de Crímenes Mayores asumieron la investigación del caso debido a la gravedad del hecho y las circunstancias del crimen.
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Yaneicy Hilda Prieto Rodríguez era descrita por familiares y allegados como una joven alegre, carismática y siempre dispuesta a compartir momentos de felicidad con quienes la rodeaban.
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Sus seres queridos la recuerdan como una mujer entregada a su familia, trabajadora y afectuosa, que se caracterizaba por su cercanía, solidaridad y amor constante hacia los suyos.
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