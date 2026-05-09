Mina Bonino revela imágenes del rostro de Valverde tras pelea y explota: “Quieren ver sangre”

La esposa de Fede Valverde, Mina Bonino, estalló en redes sociales luego de la pelea del futbolista uruguayo con Tchouaméni en el vestuario del Real Madrid. La modelo y periodista reveló imágenes del rostro de su marido, respondió a las críticas y reveló lo que ocurrió.
El episodio reciente de violencia en el vestuario del Real Madrid, que involucró a Fede Valverde y Aurelién Tchouaméni, generó una oleada de reacciones dentro y fuera del club español.
La consecuencia más inmediata fue la confirmación médica de un traumatismo craneoencefálico que sufrió el futbolista uruguayo Federico Valverde, tras golpearse la cabeza durante el altercado con el francés.
Esta situación desencadenó en un debate público al que se sumó la esposa del jugador Fede Valverde, Mina Bonino, quien decidió responder de manera tajante a los comentarios recibidos en redes sociales y explotó por todo lo que se dice de su marido.
Mina Bonino, esposa del 'Halcón', ha publicado un extenso y crudo comunicado en sus redes sociales donde no ha dejado títere con cabeza, retratando la tensión que se vive en el entorno blanco y las críticas que ha acumulado tras la publicación de imágenes de Fede Valverde luego de la pelea.
La difusión de imágenes que muestra a Valverde usando una gorra negra junto a su hijo Bautista desató especulaciones sobre su estado de salud.
Fede Valverde aparece luciendo una gorra tapando las posibles lesiones que se provocó en la pelea con Tchouaméni. Esa gorra ha provocado que recibiera muchos mensajes con acusaciones.
En ese contexto, Mina Bonino publicó en sus historias una captura de un comentario en la plataforma X, donde un usuario sugirió: “Hay una cosa en los secuestros que se llama prueba de vida. Sube una foto con el periódico de hoy”.
Esta insinuación provocó una reacción inmediata y contundente de la modelo y periodista argentina, quien expresó: “Estoy harta de esta gente. Harta que se hable desde la impunidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué pruebas quieren?”.
La pareja del futbolista señaló en otro posteo en su cuenta de Instagram: “¡Todo para ver quién la tiene más grande! No todo es gratis en la vida. Y lo hago público porque quise arreglarlo por privado pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace el bueno, pero después tira mierda hasta diciendo que vendo fotos en Only Fans”.
Además, hizo especial hincapié en la falta de empatía ante las críticas que recibió: “Hablar, difamar y ensuciar a las personas tiene sus consecuencias. Y no olviden, no es hombre quien se mete con una mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses para despotricar su odio personal”.
En medio de la polémica, Bonino también compartió su malestar por la situación personal que atraviesa: “Estoy cansada, loco. Debería estar preocupándome por la salud del bebé que ya bastante la tuve hace tres años y estoy sin comerla ni beberla teniéndome que fumar a un tipo criticarme constantemente sin ningún tipo de sentido. Se acabó, tiene que haber un límite”, manifestó en su descargo público.
La esposa del futbolista se expresó respecto a las circunstancias en torno al golpe de Valverde, negando versiones de una agresión física directa.
“Se golpeó la cabeza, tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? ¿Quieren ver sangre?, acá no la van a ver”, declaró Bonino.
Mina Bonino terminó reivindicando su privacidad en un momento donde el Real Madrid parece haber perdido el control de su propia narrativa: "Este es MI Instagram, es MI familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque NO ES MI OBLIGACIÓN. Déjenme en paz".
El Real Madrid confirmó que Fede Valverde no podrá participar en el siguiente compromiso ante el Barcelona debido a la lesión que sufrió y afronta la necesidad de reposo absoluto de entre 10 y 14 días, en cumplimiento de los protocolos médicos.
El club merengue también notificó la aplicación de medidas disciplinarias a los dos jugadores implicados, mientras el equipo se encuentra en una etapa decisiva de la temporada. A su vez, el Real Madrid confirmó la sanción para Valverde y Tchouaméni, que deberán pagar 500 mil euros cada uno como multa por el altercado.