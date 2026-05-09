Mina Bonino revela imágenes del rostro de Valverde tras pelea y explota: “Quieren ver sangre”

En medio de la polémica, Bonino también compartió su malestar por la situación personal que atraviesa: “Estoy cansada, loco. Debería estar preocupándome por la salud del bebé que ya bastante la tuve hace tres años y estoy sin comerla ni beberla teniéndome que fumar a un tipo criticarme constantemente sin ningún tipo de sentido. Se acabó, tiene que haber un límite”, manifestó en su descargo público.