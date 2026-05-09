Destapan al futbolista que filtra los problemas internos del Real Madrid

Bombazo en el Real Madrid: Fabrizio Romano destapa qué figura del plantel estaría filtrando información a Álvaro Arbeloa sobre los conflictos internos que sacuden al vestuario merengue.
El clima dentro del camerino del Real Madrid vuelve a generar controversia luego del fuerte altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, un episodio que estremeció al entorno del conjunto blanco y desató múltiples reacciones.
En las últimas horas, desde Mundo Deportivo salió a la luz una versión que incendió las redes sociales y señala directamente a Vinícius Júnior como uno de los nombres involucrados en las fricciones que atraviesa actualmente el equipo madridista.
Según el reporte, varios jugadores del conjunto blanco creen que Vinicius estaría actuando como una especie de “snitch” o informante dentro del camerino, trasladándole a Álvaro Arbeloa detalles sobre discusiones, roces y conflictos entre futbolistas.
La noticia explotó luego de los rumores sobre una supuesta discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, situación que habría generado incomodidad dentro del grupo.
Aunque no existe confirmación oficial sobre el incidente, en el entorno madridista ya se habla de divisiones internas y de cierta desconfianza entre algunos miembros de la plantilla.
De acuerdo con la información filtrada, algunos jugadores consideran que Vinicius mantiene una relación muy cercana con Arbeloa y que eso habría provocado sospechas dentro del vestuario
La situación no habría caído nada bien entre ciertos futbolistas, especialmente porque consideran que los problemas internos deberían resolverse puertas adentro y no llegar al cuerpo técnico por medio de compañeros.
Fabrizio Romano también secundo la noticia: "Creen que Vinicius es el jugador que informa al entrenador cada vez que surgen tensiones o conflictos entre compañeros"
Mientras tanto, las redes sociales explotaron con opiniones divididas sobre lo que está pasando en el Real Madrid.
Hay aficionados que defienden al brasileño argumentando que solo busca mantener el orden y la disciplina dentro del grupo, mientras otros creen que este tipo de actitudes pueden romper la unión del camerino en un momento clave de la temporada.
Por ahora, ni el club ni los jugadores involucrados han salido a desmentir o confirmar los rumores.
Sin embargo, la polémica ya está instalada y promete seguir dando de qué hablar en el entorno del Real Madrid.