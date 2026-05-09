Madre hondureña es asesinada en Belice: un adolescente sería el responsable

Salma Raquel Orellana Fúnez, de 34 años, era una camarera hondureña originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés, quien fue asesinada durante un tiroteo ocurrido en Belice.
Salma era madre de tres hijos y trabajaba en un establecimiento nocturno en la capital beliceña. La noche del jueves se encontraba en el interior del Da Buzz Lounge cuando ocurrió el hecho violento.
De acuerdo con la información preliminar, Salma se encontraba sentada cerca de la barra al inicio de su jornada laboral, mientras otros empleados preparaban el servicio para la clientela nocturna. En ese momento, un joven ingresó al establecimiento y abrió fuego.
En la escena también se encontraban otros trabajadores, algunos de los cuales resultaron con heridas leves producto de la ráfaga de disparos.
Tras el hecho, las imágenes de cámaras de seguridad permitieron a las autoridades reconstruir los movimientos del sospechoso antes del tiroteo. Posteriormente, la policía detuvo a un joven de 16 años en relación con el crimen.
Familiares de la víctima señalaron que Salma llevaba aproximadamente diez años enfocada en su trabajo y su hogar. “Sus hijos eran su vida”, expresó un familiar, al describir el impacto de la tragedia.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el móvil del ataque y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho violento que terminó con la vida de la trabajadora hondureña.
El cuñado de Salma Funez afirmó que ella no estaba involucrada en ninguna actividad que pudiera haber provocado su muerte.
Las mujeres heridas fueron identificadas como Shayanta Williams, de 26 años, y Cardova Neal, de 32, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial y permanecen en condición estable.
Salma será recordada por sus compañeros como una "mujer responsable y amable". Sus familiares piden justicia por su muerte.