Flick elige reemplazo de Yamal: 11 del Barcelona para ser campeón de LaLiga ante Real Madrid

El Barcelona disputa este domingo el Clásico en el Camp Nou, donde espera dar el golpe definitivo al Real Madrid y conquistar el título de la Liga Española 2025-2026. Flick apostará por un once muy competitivo y con sorpresas.
Hansi Flick tiene más que definido el once que alineará este domingo en el Clásico para asaltar el título de LaLiga.
La única baja sensible del Barcelona para el Clásico es la de Lamine Yamal, quien quedó fuera para lo que resta de la temporada por una lesión.
Joan García - Es el portero titular indiscutible de Hansi Flick y lo seguirá siendo en el Clásico del Barcelona contra el Real Madrid.
Jules Koundé - El francés apunta a jugar de inicio en el lateral derecho, no obstante, el técnico alemán también podría confiar en Eric García o Ronald Araujo.
Pau Cubarsí - Hombre fijo en el esquema de Hansi Flick. El central será titular sin dudas frente al Real Madrid.
Eric García - Flick lo pondrá en la zona central para hacer dupla con Pau Cubarsí.
Joao Cancelo - El portugués, que ha caído como anillo al dedo en el Barcelona, irá de inicio contra el Real Madrid.
Pedri - Es el puesto en el que no tiene dudas Flick, el joven jugador es el líder del mediocampo del Barcelona a sus 23 años.
Gavi - Una de las incógnitas reside en quién acompañará a Pedri en el doble pivote: optan Marc Bernal, Eric García, Gavi, este último parte con cierta ventaja porque ha sido la apuesta de Flick en los últimos enfrentamientos.
Dani Olmo - Será el otro mediocampista que arrancará de titular en el Clásico ante el Barcelona.
Roony Bardghji - El sueco podría jugar de inicio en reemplazo de Lamine Yamal, aunque su titularidad está en el aire tras unos partidos más que decepcionantes, pudiendo dejar paso a Marcus Rashford.
Fermín López - Ocupará la banda izquierda del ataque del Barcelona. Está siendo un hombre importante para Flick.
Ferran Torres - En el ataque todo apunta que 'El Tiburón' será el 9, ganándole el puesto a Robert Lewandowski.
Esta sería la alineación del Barcelona que tendrá la base de la Selección de España como principal protagonista, con la posibilidad de que hasta ocho internacionales de La Roja coincidan en el terreno de juego, que podrían haber sido incluso nueve, si Lamine Yamal no hubiera faltado a la cita por una lesión en los isquiotibiales.
SUPLENTES: Hansi Flick tendrá variantes de lujo en el banquillo, una de ellas es el goleador polaco Robert Lewandowski.
Marcus Rashford puede tener minutos entrando de cambio. El inglés rindió a gran nivel en la segunda mitad del cruce de la pasada jornada contra Osasuna, con asistencia de gol incluida. ¿Por qué no titular?
Raphinha ya se ha recuperado de su lesión y busca estar en el Clásico. Todo apunta a que el brasileño tendrá minutos contra el Real Madrid, pero no desde el inicio.