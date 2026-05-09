Real Madrid arde: por la pelea entre Tchouaméni y Valverde, queda fuera del club

Prensa española confirma la salida de un integrante de la plantilla del Real Madrid tras la brutal pelea que protagonizaron Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde.
El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más oscuros, tensos y escandalosos de su historia reciente. Lo que hace apenas unos años era un proyecto deportivo ejemplar y dominante en Europa, hoy se ha convertido en un club sumido en el caos absoluto.
La crisis no solo golpea dentro del campo, también destruye la estabilidad institucional de una entidad acostumbrada a ganar y controlar cada situación con autoridad.
La explosiva pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde terminó de destapar una interna que llevaba semanas deteriorándose silenciosamente.
. El enfrentamiento dejó en evidencia que el camerino madridista está roto, dividido y sin liderazgo.
En el Real Madrid existe una enorme preocupación porque consideran que la situación se salió de control desde hace tiempo y nadie logró detenerla.
En medio del terremoto apareció un nombre inesperado: Álvaro Arbeloa. El técnico quedó completamente señalado tras el escándalo y, según medios cercanos al club, su imagen terminó muy golpeada ante la directiva y los propios jugadores.
La sensación dentro del Real Madrid es que perdió autoridad sobre el grupo y que jamás pudo controlar las tensiones que crecían en el vestuario.
Lo más duro para Arbeloa es que muchos consideran que este episodio acabó definitivamente con cualquier posibilidad de mantenerse al frente del Real Madrid.
Arbeloa habría presenciado el fuerte cruce entre Tchouaméni y Valverde e incluso acompañó al uruguayo a una clínica para conocer su estado físico tras el incidente. Sin embargo, eso no calmó las críticas internas.
Desde la dirigencia creen que el conflicto pudo evitarse mucho antes si existía un verdadero control del grupo. Para muchos, el vestuario explotó porque nadie logró imponer orden a tiempo.
Desde la zona de palcos, los altos mandos del club (encabezados por Florentino péREZ) señalan a Arbeloa como uno de los principales responsables de esta indisciplina descontrolada.
Real Madrid atraviesa su etapa más oscura en décadas, sumido en un caos deportivo e institucional que parece no tener fin.
La crisis en el Real Madrid ya tiene su primera gran consecuencia de cara a la próxima temporada. Álvaro Arbeloa no continuará como entrenador del conjunto blanco y su salida es prácticamente un hecho tras el escándalo que sacudió al vestuario en las últimas semanas.
Arbeloa, uno de los hombres de la casa y símbolo del madridismo durante años, nunca logró consolidar una autoridad real dentro del vestuario. Las constantes discusiones entre futbolistas, los rumores de división interna y la reciente pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde terminaron por condenar definitivamente su continuidad.
El episodio entre Tchouaméni y Valverde fue la gota que derramó el vaso. Aunque el conflicto explotó públicamente hace pocos días, en el club reconocen que las tensiones venían creciendo desde hace meses y que el vestuario era una bomba de tiempo.
Mientras tanto, el ambiente en Madrid sigue siendo explosivo. La afición está furiosa por la situación del equipo y muchos consideran que esta podría ser una de las peores temporadas institucionales de la última década.