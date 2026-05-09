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Motagua hace el ridículo, su afición se rebela y señalan al culpable

El cuadro azul quedó al borde de la eliminación tras sorpresiva y penosa caída como local en una noche espantosa.

Motagua hace el ridículo, su afición se rebela y señalan al culpable
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Las mejores imágenes que dejó la penosa derrota del Motagua en su casa ante Potros del Olancho FC.

 Fotos: David Romero y José Anibal Vázquez.
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José Francisco Molina, técnico de la Selección de Honduras, estuvo presente en el Motagua vs Olancho FC.
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El español Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, presenció en directo el partido que disputaron Motagua y Olancho FC por las triangulares del Grupo B.
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Dos bellas aficionadas del Motagua captadas en el sector de silla.

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La abuelita de Motagua se hizo presente en el estadio Nacional. Dos edecanes la acompañaron.
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Una bella chica en el sector de palco.

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La linda aficionada rubia del Motagua que cautivó en el sector de silla del estadio Nacional.
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Sorpresa: El mundialista y entrenador Ramón Enrique Maradiaga acudió al estadio para presenciar el duelo que disputaron Motagua y Olancho.

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El 11 titular del Motagua que sufrió una penosa caída como local de 1-2 ante Olancho FC.

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El 11 titular del Olancho FC que dio el batacazo de vencer al Motagua en el estadio Nacional.
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El primer tiempo fue muy disputado por ambos equipos.
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El delantero uruguayo Rodrigo de Olivera abrió el marcador luego de un centro de Denis Meléndez. La ley del ex no falla.

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Rodrigo de Oliveira pidió perdón por su gol marcado a su exclub en Honduras.

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Lo que no esperaban es que tras una revisión en el FVS, Olancho iba a tener un penal que Kevin López iba a marcar.
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Kevin López le celebró con euforia el gol a los aficionados del Motagua que lo abuchearon.

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Kevin iba a salir de cambio, pero se tardaba, por lo que Óscar Discua lo fue a apurar..
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A Kevin no le gustó y no salió, rápido, al final se llevó la tarjeta amarilla y se fue abucheado por la afición azul.
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Olancho FC lo remontó con gol de penal de Clayvin Zúniga en el tramo final del juego.
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Los jugadores del Motagua no podían creer la manera en que dejaron escapar el triunfo.

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El pitazo final llegó y Motagua sufrió una penosa derrota en casa que lo deja al borde de la eliminación.
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Los jugadores del Motagua se mostraron avergonzados tras la derrota en casa.

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La afición del Motagua se le rebeló a su equipo y los despidió de la peor manera: con silbidos.

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Los jugadores del Motagua se fueron silbados e insultados por un grupo de seguidores del club azul que se mostraron indignados por la caída.

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Los jugadores del Motagua se fueron silbados e insultados por un grupo de seguidores del club azul que se mostraron indignados por la caída.

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Cada jugador del Motagua se marchó con la cabeza agachada .

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El dolor y frustración fue evidente en cada jugador del Motagua.
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El veterano Marcelo Santos es señalado por parte de la afición del Motagua .

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El periodista Gustavo Roca se unió a las críticas para Marcelo Santos e inclusive señaló que el jugador podría dejar al Motagua y fichar por Olimpia.
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El periodista Julio Cruz cuestionó a Marcelo Santos.
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