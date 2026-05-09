Motagua hace el ridículo, su afición se rebela y señalan al culpable

Las mejores imágenes que dejó la penosa derrota del Motagua en su casa ante Potros del Olancho FC.
José Francisco Molina, técnico de la Selección de Honduras, estuvo presente en el Motagua vs Olancho FC.
El español Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, presenció en directo el partido que disputaron Motagua y Olancho FC por las triangulares del Grupo B.
Dos bellas aficionadas del Motagua captadas en el sector de silla.
La abuelita de Motagua se hizo presente en el estadio Nacional. Dos edecanes la acompañaron.
Una bella chica en el sector de palco.
La linda aficionada rubia del Motagua que cautivó en el sector de silla del estadio Nacional.
Sorpresa: El mundialista y entrenador Ramón Enrique Maradiaga acudió al estadio para presenciar el duelo que disputaron Motagua y Olancho.
El 11 titular del Motagua que sufrió una penosa caída como local de 1-2 ante Olancho FC.
El 11 titular del Olancho FC que dio el batacazo de vencer al Motagua en el estadio Nacional.
El primer tiempo fue muy disputado por ambos equipos.
El delantero uruguayo Rodrigo de Olivera abrió el marcador luego de un centro de Denis Meléndez. La ley del ex no falla.
Rodrigo de Oliveira pidió perdón por su gol marcado a su exclub en Honduras.
Lo que no esperaban es que tras una revisión en el FVS, Olancho iba a tener un penal que Kevin López iba a marcar.
Kevin López le celebró con euforia el gol a los aficionados del Motagua que lo abuchearon.
Kevin iba a salir de cambio, pero se tardaba, por lo que Óscar Discua lo fue a apurar..
A Kevin no le gustó y no salió, rápido, al final se llevó la tarjeta amarilla y se fue abucheado por la afición azul.
Olancho FC lo remontó con gol de penal de Clayvin Zúniga en el tramo final del juego.
Los jugadores del Motagua no podían creer la manera en que dejaron escapar el triunfo.
El pitazo final llegó y Motagua sufrió una penosa derrota en casa que lo deja al borde de la eliminación.
Los jugadores del Motagua se mostraron avergonzados tras la derrota en casa.
La afición del Motagua se le rebeló a su equipo y los despidió de la peor manera: con silbidos.
Los jugadores del Motagua se fueron silbados e insultados por un grupo de seguidores del club azul que se mostraron indignados por la caída.
Cada jugador del Motagua se marchó con la cabeza agachada .
El dolor y frustración fue evidente en cada jugador del Motagua.
El veterano Marcelo Santos es señalado por parte de la afición del Motagua .
El periodista Gustavo Roca se unió a las críticas para Marcelo Santos e inclusive señaló que el jugador podría dejar al Motagua y fichar por Olimpia.
El periodista Julio Cruz cuestionó a Marcelo Santos.