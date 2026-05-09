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Las lindas chicas del Real España-Olimpia y así luce la cancha del Morazán

Las lindas chicas presentes en el clásico Real España vs Olimpia, ambiente y así luce el césped del Estadio Morazán.

Las lindas chicas del Real España-Olimpia y así luce la cancha del Morazán
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El ambiente previo al clásico entre Real España vs Olimpia: las lindas chicas y así luce la cancha del Morazán.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero / Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
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El Estadio Morazán recibe un nuevo clásico en la Liga Nacional, ahora con el clásico Real España vs Olimpia.
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Cientos de elementos policiales se hicieron presentes en el recinto sampedrano para brindar mayor seguridad a los aficionados.
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¡La que todos quieren! El trofeo del Clausura 2026 estuvo en el Morazán para el clásico entre Real España vs Olimpia.
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Los aficionados arribaron desde tempranas horas al recinto sampedrano. El partido estaba pactado para las 8:15 pm.
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¡Tremendo detalle! Doña Mirna María de Villanueva llegó acompañada de sus familiares: ella revela que su nieto le dio la sorpresa de llevarla a ver al Real España.
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"He sido seguidora del Real España desde que tenía 20 años. He llorado... he tenido muchas alegrías e inclusive peleaba con mi esposo por que era del Olimpia", relató a los micrófonos de LA PRENSA.
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Las chicas también robaron miradas en los alrededores del Morazán. Ella fue una de las que cautivó en la previa del clásico.
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¡Pero qué linda! Ella fue otra de las chicas que llegó para apoyar al Olimpia y que también fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
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¡Belleza! Las aficionadas del Real España tampoco se quedaron atrás y así enamoró ella en las graderías del recinto sampedrano.
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Real España busca su primer triunfo en las triangulares, luego de caer en su debut ante el Marathón (1-0).
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Ellos llegaron bien acompañados para ver el clásico: gran ambiente se vivió en la previa del clásico en San Pedro Sula.
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¡Epa, epa! Esta linda aficionada del Real España sacó los permitidos y así disfrutó antes del inicio del clásico.
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Las lindas aficionadas del Olimpia también posaron para las cámaras de LA PRENSA.
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Sin duda, un gran ambiente para el partido de la jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026.
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Una de las interrogantes por parte de los aficionados para este partido era el estado de la cancha del Morazán.

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Las cámaras de LA PRENSA captaron parte del terreno de juego y así lucía a horas del inicio del partido.
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EL pasado fin de semana se llevó a cabo un concierto en San Pedro Sula, por lo que los seguidores se preguntaban por las condiciones del césped para este clásico.
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Así estaba la grama del estadio Morazán de San Pedro Sula previo al clásico Real España vs Olimpia.
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