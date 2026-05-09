Las lindas chicas del Real España-Olimpia y así luce la cancha del Morazán

El ambiente previo al clásico entre Real España vs Olimpia: las lindas chicas y así luce la cancha del Morazán.
El Estadio Morazán recibe un nuevo clásico en la Liga Nacional, ahora con el clásico Real España vs Olimpia.
Cientos de elementos policiales se hicieron presentes en el recinto sampedrano para brindar mayor seguridad a los aficionados.
¡La que todos quieren! El trofeo del Clausura 2026 estuvo en el Morazán para el clásico entre Real España vs Olimpia.
Los aficionados arribaron desde tempranas horas al recinto sampedrano. El partido estaba pactado para las 8:15 pm.
¡Tremendo detalle! Doña Mirna María de Villanueva llegó acompañada de sus familiares: ella revela que su nieto le dio la sorpresa de llevarla a ver al Real España.
"He sido seguidora del Real España desde que tenía 20 años. He llorado... he tenido muchas alegrías e inclusive peleaba con mi esposo por que era del Olimpia", relató a los micrófonos de LA PRENSA.
Las chicas también robaron miradas en los alrededores del Morazán. Ella fue una de las que cautivó en la previa del clásico.
¡Pero qué linda! Ella fue otra de las chicas que llegó para apoyar al Olimpia y que también fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
¡Belleza! Las aficionadas del Real España tampoco se quedaron atrás y así enamoró ella en las graderías del recinto sampedrano.
Real España busca su primer triunfo en las triangulares, luego de caer en su debut ante el Marathón (1-0).
Ellos llegaron bien acompañados para ver el clásico: gran ambiente se vivió en la previa del clásico en San Pedro Sula.
¡Epa, epa! Esta linda aficionada del Real España sacó los permitidos y así disfrutó antes del inicio del clásico.
Las lindas aficionadas del Olimpia también posaron para las cámaras de LA PRENSA.
Sin duda, un gran ambiente para el partido de la jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026.
Una de las interrogantes por parte de los aficionados para este partido era el estado de la cancha del Morazán.
Las cámaras de LA PRENSA captaron parte del terreno de juego y así lucía a horas del inicio del partido.
EL pasado fin de semana se llevó a cabo un concierto en San Pedro Sula, por lo que los seguidores se preguntaban por las condiciones del césped para este clásico.
Así estaba la grama del estadio Morazán de San Pedro Sula previo al clásico Real España vs Olimpia.