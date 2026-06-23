Messi no podrá igualarlo: el récord histórico que Cristiano logró en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo volvió a desafiar el paso del tiempo y escribió una nueva página dorada en la historia del fútbol. Con su gol ante Uzbekistán en el Mundial 2026, el capitán de Portugal se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas del Mundo diferentes.
Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol mundial.
El capitán de Portugal marcó ante Uzbekistán en la Copa del Mundo de 2026 y se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones distintas del torneo más importante del planeta.
A sus 41 años, el delantero portugués sigue demostrando una vigencia extraordinaria. Cuando muchos pensaban que sus días en la élite habían quedado atrás, Cristiano apareció nuevamente en un Mundial para romper otro récord y ampliar un legado.
El gol llegó apenas al minuto seis del encuentro disputado en Houston. Tras recibir un centro preciso de Joao Cancelo, Ronaldo definió con autoridad para adelantar a Portugal y desatar la celebración de miles de aficionados lusos presentes en las gradas.
La anotación no solo fue importante para las aspiraciones de Portugal en el Grupo K, sino que también tuvo un enorme significado histórico. Con ese tanto, Cristiano dejó atrás cualquier registro previo y se convirtió en el único jugador capaz de marcar en seis Mundiales diferentes.
La historia mundialista de Cristiano comenzó en Alemania 2006. En aquella edición marcó su primer gol en una Copa del Mundo durante la victoria de Portugal por 2-0 sobre Irán. El tanto llegó desde el punto penal y sirvió para sellar el triunfo de los portugueses.
Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Ronaldo volvió a dejar su huella. Portugal goleó 7-0 a Corea del Norte y el entonces atacante del Real Madrid anotó uno de los goles más recordados de aquella exhibición ofensiva, concretamente el sexto de la noche.
En Brasil 2014, pese a las dificultades que atravesó Portugal en el torneo, Cristiano logró marcar ante Ghana. Su gol significó la victoria por 2-1 para los lusos y evitó una despedida sin triunfos en aquella edición mundialista.
Rusia 2018 representó probablemente la mejor actuación goleadora de Cristiano en una Copa del Mundo. En el debut ante España firmó un histórico triplete, incluyendo un espectacular tiro libre en los minutos finales para rescatar un empate 3-3 que quedó grabado en la memoria de los aficionados.
Días más tarde, el portugués volvió a ser decisivo frente a Marruecos. Un certero cabezazo en los primeros minutos del encuentro le dio a Portugal una victoria por 1-0 y elevó su cuenta personal a cuatro goles en aquella edición.
En Catar 2022, Cristiano volvió a hacer historia. Su gol de penalti frente a Ghana en la victoria portuguesa por 3-2 le permitió convertirse en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo diferentes, una marca que en ese momento parecía casi imposible de superar.
Ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, Ronaldo ha vuelto a aparecer en el escenario más grande. Su primer gol del torneo llegó frente a Uzbekistán y le permitió ampliar un récord que ya era exclusivamente suyo.
Pero Cristiano no se conformó con una sola anotación. El portugués volvió a encontrar el camino al gol en esta Copa del Mundo y ya suma dos tantos en la edición de 2026, demostrando que sigue siendo una referencia ofensiva para su selección.
Con un total de diez goles repartidos entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, Cristiano Ronaldo continúa construyendo una leyenda irrepetible, consolidándose como uno de los mayores protagonistas en la historia de los Mundiales.