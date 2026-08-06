Motagua celebra, exOlimpia presente y las lindas chicas que enamoraron en el Nacional

El Motagua venció por la mínima al FAS en su segundo compromiso en la Copa Centroamericana: te mostramos las mejores imágenes del partido.
La afición del Motagua no dejó solo a su equipo y desde tempranas horas empezaron a arribar al recinto capitalino.
La bella presencia femenina tampoco pudo faltar y así fueron captadas ellas antes de su ingreso al Nacional.
¡Pero qué hermoso! Los fieles del Azul que fueron captados por la cámara de LA PRENSA antes del arranque del partido.
Los 'infiltrados' del partido. Aficionados del FAS tampoco dejaron solo a su equipo y viajaron a la capital hondureña para animar desde las graderías.
Los hinchas del FAS se hicieron sentir en el coloso capitalino. Su equipo estaba debutando en la presente edición de la Copa Centroamericana.
Los aficionados del FAS disfrutando en la previa del partido correspondiente a la jornada 2 de la Copa Centroamericana.
Fueron varios los aficionados del FAS que fueron a disfrutar del duelo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
¡QUÉ HERMOSA! Esta bella chica robó suspiros en el interior del recinto capitalino y así fue captada por nuestras cámaras.
Y en las graderías tampoco se quedaron atrás y ella posó para la LENTE de OPSA en el Nacional.
El que regresó al Nacional fue el exjugador del Olimpia, el brasileño Yan Maciel, quien ahora forma parte del FAS de El Salvador.
El sudamericano fue parte del 11 titular del equipo salvadoreño. Cabe recordar que estuvo con Olimpia hace un par de temporadas.
El duelo entre Motagua y FAS fue el último de esta jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Las acciones comenzaron a las 9:00 pm.
Fue Motagua el que tomó la iniciativa en el partido, pero poco a poco el FAS se le plantó y empezó a tener control del balón.
Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador no se movio en la primera parte y se fueron al descanso igualando sin goles.
El combinado salvadoreño estaba haciendo su debut en el torneo de Concacaf luego de descansar en la primera fecha.
Motagua, por su parte, estaba jugando su segundo encuentro luego de golear al Verdes (0-5) en Belice.
Para la segunda parte, Javier López movió sus piezas y dio entrada a Rodrigo de Olivera, quien rápidamente se hizo notar ante el FAS.
Luego de un gran centro por parte de Serrano, el delantero uruguayo apareció en el área para conectar un certero cabezazo y anotar el único tanto del partido.
De Olivera venía de marcar en la Liga Nacional de Honduras ante el Juticalpa FC y este jueves lo hizo en Copa Centroamericana.
Este tanto funcionó para que el Motagua se quedara con los tres puntos y tomar el liderato del Grupo D con 6 puntos. En la próxima jornada se medirán ante el Cartaginés de Costa Rica.