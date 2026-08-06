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Motagua celebra, exOlimpia presente y las lindas chicas que enamoraron en el Nacional

Los 'infiltrados' en el Nacional, Motagua vuelve a celebrar en Copa Centroamericana, ex del Olimpia presente y las bellezas que cautivaron.

Motagua celebra, exOlimpia presente y las lindas chicas que enamoraron en el Nacional
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El Motagua venció por la mínima al FAS en su segundo compromiso en la Copa Centroamericana: te mostramos las mejores imágenes del partido.

 Fotos OPSA: David Romero
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La afición del Motagua no dejó solo a su equipo y desde tempranas horas empezaron a arribar al recinto capitalino.
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La bella presencia femenina tampoco pudo faltar y así fueron captadas ellas antes de su ingreso al Nacional.
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¡Pero qué hermoso! Los fieles del Azul que fueron captados por la cámara de LA PRENSA antes del arranque del partido.
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Los 'infiltrados' del partido. Aficionados del FAS tampoco dejaron solo a su equipo y viajaron a la capital hondureña para animar desde las graderías.
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Los hinchas del FAS se hicieron sentir en el coloso capitalino. Su equipo estaba debutando en la presente edición de la Copa Centroamericana.
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Los aficionados del FAS disfrutando en la previa del partido correspondiente a la jornada 2 de la Copa Centroamericana.
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Fueron varios los aficionados del FAS que fueron a disfrutar del duelo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
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¡QUÉ HERMOSA! Esta bella chica robó suspiros en el interior del recinto capitalino y así fue captada por nuestras cámaras.
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Y en las graderías tampoco se quedaron atrás y ella posó para la LENTE de OPSA en el Nacional.
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El que regresó al Nacional fue el exjugador del Olimpia, el brasileño Yan Maciel, quien ahora forma parte del FAS de El Salvador.
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El sudamericano fue parte del 11 titular del equipo salvadoreño. Cabe recordar que estuvo con Olimpia hace un par de temporadas.
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El duelo entre Motagua y FAS fue el último de esta jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Las acciones comenzaron a las 9:00 pm.
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Fue Motagua el que tomó la iniciativa en el partido, pero poco a poco el FAS se le plantó y empezó a tener control del balón.
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Pese a los intentos de ambos equipos, el marcador no se movio en la primera parte y se fueron al descanso igualando sin goles.
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El combinado salvadoreño estaba haciendo su debut en el torneo de Concacaf luego de descansar en la primera fecha.
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Motagua, por su parte, estaba jugando su segundo encuentro luego de golear al Verdes (0-5) en Belice.
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Para la segunda parte, Javier López movió sus piezas y dio entrada a Rodrigo de Olivera, quien rápidamente se hizo notar ante el FAS.
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Luego de un gran centro por parte de Serrano, el delantero uruguayo apareció en el área para conectar un certero cabezazo y anotar el único tanto del partido.
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De Olivera venía de marcar en la Liga Nacional de Honduras ante el Juticalpa FC y este jueves lo hizo en Copa Centroamericana.
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Este tanto funcionó para que el Motagua se quedara con los tres puntos y tomar el liderato del Grupo D con 6 puntos. En la próxima jornada se medirán ante el Cartaginés de Costa Rica.
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