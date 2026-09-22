De Van Gogh a Star Wars: las claves del Museo George Lucas

Los extensos pasillos abordan diferentes temáticas del arte narrativo, catalogadas en cinco grandes grupos: cómics, historias para la infancia, fantasía, historia y comunidad.

La pintura se entremezcla en los espacios con viñetas de Walt Disney, manga, dibujos de Pikachu, fotografías de Robert Capa e instantáneas tan icónicas como La niña afgana, así como un poderoso cuadro de Barack Obama de espaldas.