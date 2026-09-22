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Real Madrid en llamas: atiza contra periodista y pide la cabeza de Tebas

El club blanco no se ha quedado en silencio luego de los ataques por parte del presidente de LaLiga y pide que sea destituido de su cargo.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 11:56 -
  • Redacción La Prensa
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Real Madrid lanzó un contundente comunicado para pedir la salida de Javier Tebas.
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Real Madrid está enfurecido con todos y explota la nueva polémica. El duro ataque a periodista y presidente de la Liga de España.
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El Real Madrid emitió este martes un contundente comunicado en el que respondió a las declaraciones del periodista Juanma Castaño y también lanzó fuertes críticas contra Javier Tebas, presidente de LaLiga.
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La entidad madridista reaccionó especialmente a un artículo publicado por Castaño en el diario ABC, donde el comunicador comparó a Real Madrid TV con el periódico Gara.
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En su columna, titulada “El Real Madrid, en guerra”, Castaño aseguró que la televisión oficial del club funciona como “el diario Gara del ultraflorentinismo” y cuestionó la postura del madridismo tras el derbi ante el Atlético.
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El Real Madrid consideró que esa comparación es “absolutamente deplorable e inadmisible”, debido a la referencia realizada por el periodista sobre la historia del diario Gara y su relación con el entorno de ETA.
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El club blanco señaló que dicha equiparación supone, a su juicio, una acusación especialmente grave contra un medio que pertenece oficialmente a una institución deportiva con millones de seguidores.
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En el comunicado, el Real Madrid defendió el trabajo de Real Madrid TV y aseguró que el canal ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses del club, sus socios y sus aficionados.
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La entidad recordó además que Real Madrid TV es el medio oficial de un club con 124 años de historia y que representa a una gran cantidad de aficionados en diferentes partes del mundo.
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El Real Madrid también cuestionó el contenido de la columna de Castaño, aunque el periodista había reconocido que el club tiene derecho a mostrar su molestia por las decisiones arbitrales, el VAR y el Comité Técnico de Árbitros.
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Pero el Real Madrid no se quedó únicamente con la respuesta a Juanma Castaño, ya que también dedicó una parte importante de su comunicado a cuestionar públicamente a Javier Tebas.
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El club acusó al presidente de LaLiga de utilizar su posición institucional para continuar “descalificando y atacando” al Real Madrid a través de sus declaraciones y publicaciones personales.
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La respuesta llegó después de que Tebas publicara un extenso mensaje en su cuenta de X en el que rechazó las acusaciones de una supuesta persecución arbitral contra el conjunto madridista.
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Ante estas declaraciones, el Real Madrid reclamó que LaLiga tenga al frente a un dirigente capaz de administrar la competición con neutralidad y recordó que el presidente de la patronal debe estar al servicio de todos los clubes.
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