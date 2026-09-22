Consternación en Honduras: muere deportista tras noble gesto con niños

El deporte hondureño se viste de luto tras el fallecimiento de Luis Fernando Salcedo, conocido cariñosamente como “LuisFer”.
El deportista perdió la vida luego de sufrir un accidente mientras se movilizaba en un vehículo todoterreno tipo RZR en una zona rural de Danlí, El Paraíso.
De acuerdo con reportes publicados este lunes 21 de septiembre, Salcedo regresaba de participar en una actividad solidaria junto a un grupo de amigos cuando ocurrió el fatal percance.
Los jóvenes se habían desplazado hasta una comunidad rural para entregar juguetes a niños, como parte de una actividad relacionada con la celebración del Día del Niño.
Según las versiones preliminares, Luis Fernando Salcedo se conducía a bordo de un RZR cuando el vehículo sufrió un volcamiento y terminó en un barranco de una zona rural del municipio de Danlí.
Las circunstancias que provocaron el accidente todavía no han sido esclarecidas por completo. Algunas versiones apuntan a que se habría registrado un desperfecto en el vehículo antes del volcamiento; sin embargo, este dato forma parte de las primeras informaciones conocidas y deberá ser confirmado mediante las investigaciones correspondientes.
Tras el accidente, personas que acompañaban a Salcedo intentaron auxiliarlo. Imágenes difundidas posteriormente en redes sociales mostraron el RZR volcado, con las llantas hacia arriba, mientras varios de sus acompañantes permanecían en el lugar.
Pese a los esfuerzos realizados para ayudarlo, Luis Fernando Salcedo no logró sobrevivir al accidente.
Además de ser conocido en Danlí, “LuisFer” era un apasionado de los vehículos todoterreno y de las actividades relacionadas con los deportes extremos.
Sus amigos lo recuerdan como una persona que disfrutaba compartir este tipo de experiencias y que participaba con frecuencia en recorridos junto a otros aficionados a los RZR.
La noticia provocó profunda consternación entre sus familiares, amigos y personas vinculadas a las actividades deportivas y recreativas con vehículos todoterreno en la zona oriental de Honduras.
Familiares, amigos y allegados han expresado su pesar por la tragedia y han compartido mensajes de despedida tras su inesperado fallecimiento.
El fallecimiento de "LuisFer" generó numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos y personas que lo conocían en Danlí.
En los comentarios, conocidos también recordaron su personalidad. "Así es, siempre alegre, nunca lo vi serio", escribió otra persona al lamentar su fallecimiento.
Luis Salcedo formaba parte de un grupo aficionado a los deportes extremos.