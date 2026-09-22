Un Yío solicitado: Kervin y Dereck muy sonrientes en su llegada a Honduras

Así fue la llegada este día de otros tres legionarios que se sumarán a los trabajos de José Molina en la Selección de Honduras para los partidos de la Liga de Naciones.
Diario La Prensa estuvo presente en la llegada de los tres legionarios, quienes aterrizaron a medianoche para incorporarse este mismo martes a la concentración de la Selección de Honduras.
Los tres legionarios que arribaron fueron Erick “Yío” Puerto, procedente de Bielorrusia; Dereck Moncada, desde Suiza; y el mediocampista Kervin Arriaga, quien viene de Grecia.
Este día se sumaron a la H los jugadores Kervin Arriaga y Dereck Moncada para los duelos de la Nations League.
Dereck Moncada se mostró muy feliz a su llegada al país y así fue captado por el LENTE DIEZ durante la madrugada, desde el aeropuerto.
Como es habitual, Kervin Arriaga se mostró amigable con la prensa presente y hasta bromeó con los periodistas para hacer más ameno el momento.
“Creo que no es el momento adecuado para salir. Creo que debería tener un poco más de conocimiento de lo que es Europa, pelear en competiciones europeas, conocerlo un poquito más y luego dar un próximo salto”, explicó Dereck en su llegada.
Este aficionado de Olimpia aprovechó que se encontraba en el aeropuerto para sacarse una foto con Erick 'Yìo' Puerto, futbolista del BATE Borisov de Bielorrusia.
El delantero hondureño se mostró feliz de vivir su primera experiencia como legionario con la Selección de Honduras, ya que la última vez que vistió la camiseta de la H lo hizo como jugador del Platense.
Dereck Moncada aprovechó para platicar con sus familiares y amistades que lo estaban esperando en el aerepuerto.
Entre risas y felicidad, así fue la llegada de los tres legionarios que aterrizaron durante la madrugada para afrontar la primera prueba de fuego de este nuevo proceso bajo las órdenes de José Francisco Molina.
Kervin Arriaga es pieza clave en el equipo de José Molina y este día se sumará a los entrenos de la H.
La familia de Dereck Moncada estuvo esperando al jugador catracho en el aerepuerto Palmerola.
Este aficionado del Olimpia aprovechó para tomarse una fotografía con Arriaga.
Arriaga brindó declaraciones a los diferentes medios de comunicación que lo estaban esperando.