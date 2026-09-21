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Cruce por el Balón de Oro: Mbappé responde a Dembélé y habla de su relación

La disputa por el galardón elevó la tensión entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, luego de que ambos protagonizaran un inesperado cruce de declaraciones

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 19:11 -
  • Redacción La Prensa
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La carrera por el Balón de Oro generó un inesperado cruce entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, dos de las principales figuras del fútbol francés.

 Fotos Instagram y EFE.
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Unas declaraciones de ambos alimentaron durante los últimos días las especulaciones sobre una posible tensión entre los delanteros, pero ahora el propio Mbappé decidió salir al paso y aclarar qué ocurre realmente entre ellos.
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Todo comenzó el pasado 11 de septiembre, cuando Mbappé concedió una entrevista a France Football y habló sobre sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro, premio que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres.
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Durante la conversación, el delantero del Real Madrid comparó su trayectoria con la de Dembélé y destacó las diferencias que han marcado las carreras de ambos. Una de sus frases, sin embargo, llamó especialmente la atención.
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“Siempre se le ha considerado un jugador con talento. A mí siempre me han visto como el elegido. Estuve en la cima desde el principio. Él tuvo un camino diferente, lesiones, pero se recuperó bien”, explicó Mbappé al referirse a quien fuera su compañero durante su etapa en el Paris Saint-Germain.
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La respuesta de Dembélé llegó apenas dos días después. El actual ganador del Balón de Oro fue entrevistado por Ligue 1+ y, aunque no mencionó directamente a Mbappé, utilizó precisamente la expresión que había empleado el atacante del Real Madrid.
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“Durante toda mi carrera, no he dicho ni una palabra, he trabajado muchísimo. Como dije, nunca he sido el elegido, pero he trabajado duro, y el año pasado fui recompensado con una temporada fantástica en el PSG. Y este año, ya veremos, sin presión, tranquilo”, manifestó Dembélé.
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El reencuentro de ambos futbolistas con la Selección de Francia elevó todavía más la expectativa. Sin embargo, Mbappé decidió ponerle punto final a las especulaciones y aseguró que no existe ningún conflicto personal entre los dos atacantes.
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En declaraciones a L’Équipe, el capitán francés reveló que ya conversó con Dembélé y fue contundente al referirse a la relación que mantienen.
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“Ya lo he hablado con él y no, no hay tensiones. Es un amigo. Creo que realmente no hay ningún problema al respecto, estoy muy tranquilo”, afirmó Mbappé durante un acto relacionado con uno de sus patrocinadores.
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El futbolista del Real Madrid también consideró que la situación adquirió una dimensión mayor debido al contexto que rodea actualmente a la Selección de Francia.
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“En época de la Liga de las Naciones y de la selección francesa, siempre hay que buscar un tema de debate y creo que este está muy bien elegido”, señaló el delantero, dando por cerrado el asunto.
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Más allá de la relación con Dembélé, Mbappé también volvió a hablar de la carrera por el Balón de Oro y defendió sus argumentos para quedarse con el prestigioso premio individual.
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El atacante francés destacó especialmente sus números durante la última temporada y recordó que terminó como máximo goleador en las principales competiciones en las que participó.
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“He tenido un gran año a nivel individual. Sé que es el criterio más importante para el Balón de Oro. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones”, explicó Mbappé en declaraciones a RFI Sports.
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“Creo que puede ser un buen año para mí y lo siento así. No conozco toda la historia del Balón de Oro, pero es verdad que se habla mucho de una lucha abierta. Así que es agradable, agradable de ver y agradable participar. Creo que también entretiene a la gente”, concluyó.
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