Cruce por el Balón de Oro: Mbappé responde a Dembélé y habla de su relación

La carrera por el Balón de Oro generó un inesperado cruce entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, dos de las principales figuras del fútbol francés.
Unas declaraciones de ambos alimentaron durante los últimos días las especulaciones sobre una posible tensión entre los delanteros, pero ahora el propio Mbappé decidió salir al paso y aclarar qué ocurre realmente entre ellos.
Todo comenzó el pasado 11 de septiembre, cuando Mbappé concedió una entrevista a France Football y habló sobre sus posibilidades de conquistar el Balón de Oro, premio que será entregado el próximo 26 de octubre en Londres.
Durante la conversación, el delantero del Real Madrid comparó su trayectoria con la de Dembélé y destacó las diferencias que han marcado las carreras de ambos. Una de sus frases, sin embargo, llamó especialmente la atención.
“Siempre se le ha considerado un jugador con talento. A mí siempre me han visto como el elegido. Estuve en la cima desde el principio. Él tuvo un camino diferente, lesiones, pero se recuperó bien”, explicó Mbappé al referirse a quien fuera su compañero durante su etapa en el Paris Saint-Germain.
La respuesta de Dembélé llegó apenas dos días después. El actual ganador del Balón de Oro fue entrevistado por Ligue 1+ y, aunque no mencionó directamente a Mbappé, utilizó precisamente la expresión que había empleado el atacante del Real Madrid.
“Durante toda mi carrera, no he dicho ni una palabra, he trabajado muchísimo. Como dije, nunca he sido el elegido, pero he trabajado duro, y el año pasado fui recompensado con una temporada fantástica en el PSG. Y este año, ya veremos, sin presión, tranquilo”, manifestó Dembélé.
El reencuentro de ambos futbolistas con la Selección de Francia elevó todavía más la expectativa. Sin embargo, Mbappé decidió ponerle punto final a las especulaciones y aseguró que no existe ningún conflicto personal entre los dos atacantes.
En declaraciones a L’Équipe, el capitán francés reveló que ya conversó con Dembélé y fue contundente al referirse a la relación que mantienen.
“Ya lo he hablado con él y no, no hay tensiones. Es un amigo. Creo que realmente no hay ningún problema al respecto, estoy muy tranquilo”, afirmó Mbappé durante un acto relacionado con uno de sus patrocinadores.
El futbolista del Real Madrid también consideró que la situación adquirió una dimensión mayor debido al contexto que rodea actualmente a la Selección de Francia.
“En época de la Liga de las Naciones y de la selección francesa, siempre hay que buscar un tema de debate y creo que este está muy bien elegido”, señaló el delantero, dando por cerrado el asunto.
Más allá de la relación con Dembélé, Mbappé también volvió a hablar de la carrera por el Balón de Oro y defendió sus argumentos para quedarse con el prestigioso premio individual.
El atacante francés destacó especialmente sus números durante la última temporada y recordó que terminó como máximo goleador en las principales competiciones en las que participó.
“He tenido un gran año a nivel individual. Sé que es el criterio más importante para el Balón de Oro. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones”, explicó Mbappé en declaraciones a RFI Sports.
“Creo que puede ser un buen año para mí y lo siento así. No conozco toda la historia del Balón de Oro, pero es verdad que se habla mucho de una lucha abierta. Así que es agradable, agradable de ver y agradable participar. Creo que también entretiene a la gente”, concluyó.