Honduras inicia trabajos: alarma por jugador, lo que hizo Molina con Keyrol y lujosa bolsa

Mira las curiosidades que marcó el primer entrenamiento de la selección de Honduras de cara a los duelos de la Bicolor en la Liga de Naciones.
José Francisco Molina dirigió este lunes 21 de septiembre su primer entrenamiento en Honduras como DT de la H de cara a los próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.
El entrenamiento de la selección nacional de Honduras se realizó en el Centro de Alto Rendimiento, lugar donde entrena Olimpia. El equipo albo tuvo el lindo gesto de cederle su campo a la Bicolor.
David Ruiz está de regreso en la selección de Honduras. Fue uno de los primeros en bajarse del autobús para comenzar a entrenar.
Uno de los nuevos: El carrilero Victor Vandenbroucke vive su primera experiencia en la Selección Nacional de Honduras y llega como una de las jóvenes promesas.
El lateral Cléver Portillo es otro nuevo jugador de la selección de Honduras.
Joseph Rosales sorprendió al llevar su par de tacos en una bolsa plástica. En sus brazos llevaba una lujosa bolsa de la marca de diseñador Louis Vuitton.
El llamado de Búho Meléndez ha generado diversos comentarios en las redes sociales. El lateral del Motagua goza de la confianza de José Molina.
Antes de iniciar los trabajos, toda la delegación de Honduras se reunió en un círculo para realizar una oración y encomendar a Dios el comienzo de esta nueva etapa de la Bicolor.
Con concentración y mucha expectativa, el grupo posteriormente se puso a las órdenes del entrenador español para comenzar una nueva etapa con la mirada puesta en los partidos internacionales que tendrá la Bicolor.
Durante la primera sesión de trabajo, el seleccionador José Francisco Molina aprovechó unos minutos para conversar de manera particular con el atacante Keyrol Figueroa. El técnico español intercambió algunas palabras con el joven delantero, en un momento que reflejó la cercanía del nuevo cuerpo técnico con los futbolistas.
Figueroa, una de las jóvenes apuestas de la Selección de Honduras, recibió las indicaciones del entrenador antes de continuar con los trabajos junto al resto de sus compañeros.
Tras la charla que sostuvo con José Francisco Molina, Keyrol Figueroa volvió a los trabajos con el resto de sus compañeros y rápidamente dejó muestras de su calidad con el balón.
Keyrol Figueroa se mostró participativo durante la sesión y exhibió sus condiciones técnicas en los ejercicios realizados bajo las órdenes del nuevo seleccionador de Honduras.
El cuerpo técnico de la Selección Nacional de Honduras decidió intensificar la carga física durante la práctica de la tarde. Los futbolistas fueron sometidos a diferentes ejercicios de exigencia, con el objetivo de mejorar su resistencia y condición física de cara a los próximos compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf.
Bajo las órdenes de José Francisco Molina y su equipo de trabajo, los jugadores realizaron una sesión exigente en la que se combinó el trabajo físico con diferentes dinámicas sobre el terreno de juego. La intención del nuevo cuerpo técnico es que el plantel llegue en las mejores condiciones posibles a los partidos internacionales.
Edwin Rodríguez encendió las alarmas durante el entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras al realizar trabajo diferenciado, luego de presentar una pequeña molestia física.
El mediocampista Edwin Rodríguez no pudo completar la sesión con normalidad y fue atendido de manera preventiva por el cuerpo médico de la Bicolor.
Por ahora, la situación del futbolista no parece revestir mayor gravedad, aunque el cuerpo técnico encabezado por José Francisco Molina estará pendiente de su evolución en las próximas horas para determinar si podrá trabajar con normalidad en las siguientes sesiones.