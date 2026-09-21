Faitelson sorprende con su adiós: “Nuevos emprendimientos me impiden continuar”

El reconocido periodista deportivo David Faitelson sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre de una etapa importante de su carrera.
David Faitelson sorprende al cerrar una etapa en su carrera y anuncia nuevos emprendimientos que marcarán el siguiente capítulo.
El periodista deportivo David Faitelson anunció el cierre de una etapa significativa en su carrera.
La noticia fue comunicada por el propio Faitelson a través de sus redes sociales.
El periodista agradeció la oportunidad de formar parte de ese espacio y recordó con especial aprecio los años de aprendizaje y experiencias que vivió dentro de la prensa escrita.
El comunicador confirmó que dejará sus colaboraciones con Grupo Reforma y la sección deportiva Cancha, poniendo fin a una relación profesional que le permitió desarrollar durante años una de sus facetas más reconocidas: la de escritor y articulista.
Faitelson explicó que la decisión está relacionada con el surgimiento de nuevos retos y emprendimientos profesionales que le impiden continuar con sus columnas en Grupo Reforma.
Aunque no ofreció detalles específicos sobre sus próximos proyectos, dejó claro que su salida representa un cambio de escenario y no un retiro del periodismo deportivo.
"Fue una etapa maravillosa", expresó el comunicador al recordar su paso por la prensa escrita, una experiencia que, según sus propias palabras, contribuyó de manera importante a fortalecer su faceta como escritor y narrador de historias deportivas.
En su mensaje de despedida, el periodista tuvo palabras de agradecimiento para los directivos de Grupo Reforma y mencionó de manera particular a la familia Junco, Roberto Zamarripa y Jorge Jiménez.
Faitelson destacó la libertad editorial que encontró durante su etapa en Cancha y señaló que ese respaldo fue fundamental para desarrollar su estilo y expresar sus puntos de vista sobre la actualidad deportiva.
El comunicador también recordó sus primeros años en las redacciones, evocando una época marcada por el sonido de las máquinas de escribir, el olor de la tinta y el ambiente característico de los periódicos.
Para Faitelson, esa experiencia tuvo un valor especial dentro de su trayectoria profesional, ya que le permitió fortalecer una faceta que considera fundamental en su carrera: contar historias deportivas desde una perspectiva analítica y personal.
El periodista dejó claro que seguirá siendo un admirador del trabajo realizado por Grupo Reforma y agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante este capítulo de su carrera.
Aunque Faitelson pone punto final a su etapa como articulista en Grupo Reforma, continuará vinculado al periodismo deportivo a través de sus diferentes proyectos en TUDN.
El comunicador mantiene espacios como Faitelson sin censura y Tercer Grado Deportivo, además de su participación como analista en distintas transmisiones de fútbol nacional e internacional.
Su salida de la prensa escrita, por lo tanto, no representa un alejamiento de los medios de comunicación. Por el contrario, Faitelson continuará desarrollando su carrera en televisión mientras trabaja en los nuevos emprendimientos que, por ahora, no han sido detallados públicamente.
Ahora comienza una nueva etapa profesional. Faitelson deja atrás su espacio en Grupo Reforma con palabras de agradecimiento y con la intención de continuar explorando nuevos formatos y proyectos dentro de una carrera que todavía tiene varios capítulos por escribir.