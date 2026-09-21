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Misterio y macabras pistas rodean la desaparición de la influencer Babi Cardoso

La joven de 23 años desapareció tras salir en el automóvil de su madre. Días después, el vehículo fue localizado oculto en una propiedad abandonada, sin placas y con algunos elementos faltantes

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 16:19 -
  • Redacción La Prensa
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La desaparición de Gabriela Cardoso, conocida en redes sociales como Babi Cardoso, mantiene en alerta a familiares y autoridades de Rio Grande do Sul, Brasil.
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La joven, de 23 años, fue vista por última vez el pasado 6 de septiembre y, desde entonces, permanece sin ser localizada.
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De acuerdo con los reportes sobre el caso, Babi había salido con el automóvil de su madre y se encontraba en la zona del litoral de Rio Grande do Sul. Esa noche, alrededor de las 22:00 horas, se comunicó con su familia para informar que se encontraba bien y que regresaría a casa. Sin embargo, el regreso nunca ocurrió.
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Las investigaciones permitieron establecer algunos de sus últimos movimientos. Imágenes de cámaras de seguridad habrían captado el vehículo cerca de una delegación policial en Tramandaí alrededor de las 23:00 horas. Después de ese momento, no se tuvo contacto con la joven.
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Uno de los principales giros de la investigación ocurrió el 16 de septiembre, cuando el automóvil utilizado por Babi fue localizado en una casa abandonada del barrio Portelinha, en Tramandaí.
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El vehículo fue encontrado sin placas de identificación y con una de sus calotas retirada. Además, algunos elementos que llevaba originalmente el automóvil habían desaparecido. La policía y los equipos de peritaje inspeccionaron el vehículo en busca de indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.
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El hallazgo generó nuevas interrogantes debido a que el automóvil permanecía oculto dentro de una propiedad que llevaba tiempo abandonada.
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Además del automóvil, las autoridades localizaron el teléfono celular de la joven. El dispositivo está siendo analizado con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió después de sus comunicaciones con familiares y conocidos.
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La investigación continúa abierta y los agentes revisan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos que puedan aportar información sobre el paradero de Gabriela.
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Por ahora, Babi Cardoso continúa desaparecida y las circunstancias que rodean el abandono de su automóvil siguen siendo objeto de investigación. Las autoridades no han establecido públicamente una versión definitiva sobre lo ocurrido.
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